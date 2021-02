BBB21: Militância seletiva? Arthur imita travesti e Lumena ri

O BBB21 segue repercutindo em todo o país e nesta terça-feira (9) não foi diferente. Arthur fez uma imitação de travestir na cozinha da casa mais vigiada do Brasil e foi assistido por Lumena. Ao contrário do que se esperava, a sister não o repreendeu pela performance.

Arthur imita travestir no BBB21?

O instrutor de crossfit ‘aproveitou’ que Lumena e Karol Conká estavam na cozinha e subiu sua camisa até a cintura e a amarrou em seguida. Com a barriga de fora, o brother fez trejeitos femininos. No entanto, ao contrário do que aconteceu nos primeiros dias de BBB21 com Caio, Rodolffo e Fiuk, Lumena não militou. Muito pelo contrário, a psicóloga riu da perfomrnace feita pelo amigo no confinamento.

“Agora é tendência”, disse o líder da semana. “Abaixa isso, que já deu problema uma vez”, alertou Karol sobre a confusão provocada pela sister em uma ação de merchandising de maquiagem pelos homens. Lumena seguiu rindo da ‘brincadeira’ provocada pelo amigo.

é isso daqui, né? fiquei num ódio…só nao postei porque pensei que a hipocrisia da lumena poderia ser motivo das pessoas banalizarem o assunto #bbb21

Lumena milita sobre make em homens

No terceiro dia de BBB21, uma ação de merchandising de uma marca de maquiagem foi cenário para uma das confusões que mais agitaram os participantes. Na ação, os homens foram maquiados pelas mulheres, mas Lumena desaprovou a ideia.

A psicóloga levantou a discussão de que homens maquiados não devem se comportar conforme mulheres e travestis. A sister disse que Caio estava imitando uma mulher. “Ele tá performando a existência de muita gente que tá sendo assassinada porque tá indo num mercado”.

Em conversa com Caio, Lumena disse que não gostaria que a situação se repetisse. “Não é a pessoa, é a narrativa. É a jornada de todo mundo”.

Karol Conká, na ocasião, entrou na confusão e concordou com a amiga, mas fez uma observação. “Ela (Lumena) não está errada, eu só não concordo com o clima de radicalismo, porque assim a gente não chega a lugar nenhum”, disse a intérprete de É o poder na ocasião.

Repercussão fora da casa

O debate levantando pela militância de Lumena repercutiu nas redes sociais e o nome da psicóloga ficou entre os assuntos mais comentados do país. Muitos fãs aprovaram a postura da sister, que chegou a ganhar uma certa popularidade. No entanto, outros discordaram e citaram Babu Santana, que se vestiu de mulher na reta final do BBB20 e foi aplaudido na ocasião.