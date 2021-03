Paredão falso no BBB21: entenda as regras do jogo

Na noite desta quinta-feira (4/3), Tiago Leifert revelou como vai funcionar a dinâmica do paredão falso no BBB21, que contará com duas partes: a pré e pós-formação. Ao contrário do que aconteceu em edições anteriores, quem voltar do quarto secreto não terá imunidade, apenas o poder de anular a imunidade do anjo em um prazo de duas semanas.

Como será o paredão falso BBB21?

Primeiramente, Rodolffo, que venceu a prova do líder da semana no BBB21, vai liderar a ‘construção’ da berlinda de mentira. O pré-paredão começou nesta quinta com a divisão de 7 Vip e 7 Xepa. O líder escolheu para o lado Vip: Sarah, Caio, Gilberto, Juliette, Viih Tube e João. Na Xepa estão Arthur, Camilla de Lucas, Fiuk, Pocah, Projota e Thaís.

No próximo sábado (6/3) vai acontecer a prova do anjo, que diferente da semana passada, não será autoimune. Já no domingo (7/3), é dia de formar o paredão falso no BBB21.

Rodolffo, então líder, vai ter que indicar duas pessoas ao paredão. Sendo um integrante da Xepa e um do Vip. Antes da decisão do manda-chuva da casa mais vigiada do Brasil, quem for o anjo vai imunizar um participante. Logo depois, a casa vai votar no confessionário e o mais votado vai direto para o paredão.

Tiago Leifert, apresentador do BBB21, informou ao público que eles não serão informados em um primeiro momento sobre o contra golpe. Somente após a indicação da casa no confessionário, os indicados do líder terão direito a contra golpe, completando 5 pessoas na berlinda. No entanto, ainda terá a prova bate e volta. Todos os indicados, exceto as escolhas do líder, participam. Quem vencer estará salvo, formando o paredão quadruplo.

- PUBLICIDADE -

Pós-paredão falso

Após a formação do paredão falso no BBB21, a votação para o público escolher quem deve ser eliminado será aberta. Na terça-feira (9/3), o mais votado vai deixar a casa e seguir para um quarto secreto, onde terá pay-per-view para acompanhar em imagem e som tudo o que os concorrentes estão falando e fazendo.

Regras do paredão falso

Além da dinâmica, a produção criou algumas regras para o paredão falso BBB21, que implicaram em prêmios para todos os envolvidos, inclusive, quem for o menos votado.

Todos os emparedados garantem vaga para a próxima prova do líder, que será dia (11/3).

O mais votado pra ser eliminado, além de ir pro quarto secreto terá o poder de anular a decisão do anjo (tem duas semanas pra usar o poder).

O último colocado do paredão falso BBB21 na votação do público vai ganhar voto com peso 2 no confessionário (não pode votar em duas pessoas diferentes, tem que ser na mesma – prazo de suas semanas pra usar o poder).