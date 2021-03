BBB21: Viih Tube fica 3 dias sem tomar banho e vira piada

Ficar confinado em uma casa com mais de 72 câmeras filmando tudo o tempo todo não deve ser fácil. Viih Tube que o diga. Morando na casa do BBB21 há pouco mais de um mês, a youtuber não toma banho há pelo menos três dias. A atriz da série Em Prova foi exposta durante o Podcast do Líder feito por João Luiz e Camilla de Lucas.

Viih Tube não toma banho no BBB21?

O Podcast do líder João Luiz contou com um formato diferenciado. O professor de geografia decidiu fazer um programete em formato de revista eletrônica de fofoca sobre os colegas de confinamento do BBB21. O programa começou com João fazendo a abertura e Camilla contanto piada sobre Thaís se movimentar pouco na casa e Pocah dormir mais que o normal.

“Está no ar o Troca Troca de Fofocas, o seu noticiário diário sobre o BBB21”, iniciou João. Camilla logo em seguida deu as primeiras notícias do dia. “Tamanco de Thaís chega sozinho ao confessionário. Pocah dorme por 12 horas seguidas, acorda e diz ser diurna“, divertiu-se a digital influencer.

A informação de que Viih Tube não toma banho há três dias na casa do BBB21 foi confirmada por João logo em seguida. “Viih Tube é chamada atenção após ficar três dias sem tomar banho na casa“, disse João. Completando a notícia, de Lucas revelou que a youtuber só costuma tomar banho em dia de festa.

“Como hoje é dia de festa, a Viih Tube toma banho. Ela só toma banho nos dias de quarta-feira e sábado. É muito importante falar que existe uma ducha higiênica no reservado da casa. Eu acho que ela tem disfarçado bem o cheiro dela com Above”, brincou Camilla, em referência a marca patrocinadora do reality show da Globo.

Projota, que retornou do seu primeiro paredão após enfrentar Arthur, que também continua no jogo, e Lumena, então eliminada, também não escapou da criatividade da dupla de amigos. “Projota vai até o nutricionista e começa a dieta do brócolis”, disse Camilla sobre o monstro da semana passada em que o rapper foi castigado por Caio e teve que vestir uma fantasia de brócolis e até passou mal.

Como ouvir o Podcast do líder

Para ouvir o Podcast do líder comandado por João Luiz e Camilla de Lucas é preciso acessar o perfil do Gshow nas principais plataformas de streaming de áudio como Spotify, Deezer, Apple Music/ Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts e Castbox. O Podcast do líder também por ser acompanhado na área de podcasts do Globoplay. serviço de streaming da TV Globo.