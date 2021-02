BBB21: saiba quando acontecerá o paredão falso no programa

Para colocar mais ‘fogo no parquinho’, o BBB21 vai trazer de volta o paredão falso. O programa já havia confirmado essa informação, e agora, o público já tem uma data para esperar por mais emoções.

A data foi confirmada por Boninho, diretor do programa, em uma conversa com um fã de Big Brother. Na própria rede social, o marido de Ana Furtado deu mais detalhes.

BBB 21: Boninho confirma paredão falso no Big Brother Brasil

Qual a data do paredão falso no BBB21?

O paredão falso vai acontecer na sexta semana do programa. Ou seja: no sexto paredão um dos brothers vai ser ‘eliminado’, no entanto, a berlinda será apenas uma simulação. “Boninho, cadê o paredão falso? Vai ser quando?”, perguntou um seguidor do diretor. “Na sexta semana”, adiantou o diretor.

Sendo assim no começo de março, o público pode esperar pelo paredão falso no BBB21.

O que é paredão falso?

Na formação do paredão, o público vai votar, mas não para eliminar. O voto vai ser aberto para as pessoas escolherem quem deve voltar para a casa e assim, surpreender os brothers.

Na dinâmica, os participantes formam o paredão acreditando ser verdadeiro. Quando o “eliminado” voltar, ele poderá indicar alguém ao próximo paredão, segundo o padrão das edições passadas.

Boninho confirmou a dinâmica do BBB21 e a data, no entanto, não deu informações sobre como será a indicação ou se o brother ou sister vai poder observar a casa quando estiver fora.