BBB 21: veja como foi a madrugada pós eliminação de Karol Conká

Karol Conká não está mais no BBB 21 e novas possibilidades de jogo agora estão disponíveis no reality show. Projota contou para seu fiel escudeiro Arthur que está tentando “recrutar” Gilberto para seu lado, mas o grande destaque da madrugada pós paredão desta quarta (24) é um nome que vem aos poucos ganhando os holofotes: João.

Pouco citado na casa e até considerado “planta” por alguns, João agora pode estar na mira dos colegas. Projota já havia mostrado estar descontente com o professor de geografia após descobrir que foi votado por ele, e agora João apareceu em outros papos como alvo. Rodolffo citou o nome do participante do BBB 21 e Pocah reclamou sobre sobre o comportamento de João.

Rodolffo quer João no paredão do BBB 21

Em conversa no quarto do líder, Rodolffo citou o nome de João. “Queria testar ele na parede”, disse o sertanejo. “Acho que ele é forte lá fora”, opinou Juliette. Sarah concordou: “eu também acho”. “Não sei se ele é o mais forte, mas eu acho que ele é mais forte que muita gente”, completou a líder da semana do BBB 21.

“Ele é inteligente, se dá bem com a galera e sabe se posicionar”, avaliou Juliette, que disse que o professor de geografia não é intrometido e que sempre conversa se a pessoa dá abertura. O papo continuou e Gilberto opinou dizendo acreditar que João e Camilla de Lucas são fortes participantes no BBB 21.

Amamos que Juliette, Gil e Sarah tem essa leitura do João ♥️ #BBB21

Mas foi bom para abrir os olhos do Rodolffo que quer “testar ele na parede” 👀@FreireJuliette @gilnogueiraofc @ssarahandrade Vídeo / reprodução Globoplay pic.twitter.com/eyLlW6vivv — João Luiz 🌎 (@joaoluizpedrosa) February 24, 2021

Pocah reclamou de João

João e Pocah conversaram após a noite de paredão, o professor quis saber se a cantora estava brava com ele. “Não é brava, é seu jeito”, disse a dona do hit “Não sou obrigada”. “Na hora que a gente estava conversando, na hora que você falou foi muito a mesma coisa, eu fiquei eufórico”, justificou o brother do BBB 21. “Eu sei, só que você é eufórico. É seu, entendeu? Só que as vezes, por exemplo, isso já aconteceu várias vezes com a gente, de eu estar falando e você acaba me interrompendo, de entrar no caminho e o que eu falei f***-se”, reclamou Pocah. “Que bom que você está me falando agora”, disse o participante do BBB 21. “É chato e às vezes eu posso cometer isso também. Só que comigo já aconteceram algumas vezes e eu também estou magoada, já estou chateada com outras coisas, aí às vezes uma coisinha pequena se transforma em uma parada tão, sabe”, respondeu a sister. Leia também: festa tem desmaio de Pocah, beijo de Fiuk e discussão com Karol

Paredão de ontem BBB 21

Karol Conká quebrou o recorde de rejeição da história do programa. A sister teve 99,17% dos votos e assumiu o recorde de Nego Di, que havia conquistado 98,76% dos votos para sair. Ao se salvarem da quarta berlinda da temporada, Gilberto e Arthur pularam na piscina do confinamento.

