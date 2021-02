BBB21: saiba que horas começa a prova do líder na quinta (18/2)

A prova do líder do BBB21 é a prova mais importante para os brothers quando se trata de conseguir escapar do paredão da semana. Com a liderança, o vencedor recebe imunidade e pode indicar um dos colegas de confinamento direto para a berlinda.

Que horas começa a prova do líder?

Toda quinta-feira é dia de prova do líder no BBB21, assim como em outras edições. Sendo assim, semanalmente os brothers têm a chance de conquistar a liderança. Mesmo quem já foi líder, pode ganhar a prova e se sentar no trono do líder mais de uma vez.

Que horas começa a prova do líder nesta quinta-feira (18/2)? Segundo a grade de programação da Globo, o programa começa às 22:40 depois da reprise especial da novela A Força do Querer. No comando de Tiago Leifert, os brothers aguardam na sala até receberem a ordem para irem ao local da prova.

O jogo começa durante o ao vivo, mas o horário para terminar não é exato. Dependendo da disputa, como no caso da prova de resistência, os brothers podem passar horas e amanhecer ainda jogando.

Quem já foi líder no BBB21?

O primeiro a ocupar o posto de líder no BBB21 foi Nego Di – eliminado nesta semana do BBB21. Ele ganhou a competição ao lado de Lucas Penteado e desbancou os outros dezesseis colegas na ocasião. O humorista foi o primeiro a ter as mordomias do quarto do líder e escolher quem levaria para o Vip. Ele indicou Kerline à berlinda e a sister foi eliminada.

Na segunda semana do BBB21, Arthur foi o líder depois de uma prova em dupla com Projota. O cantor ficou com o prêmio de R$10 mil, além de um presente do patrocinador da prova. Na formação do paredão o educador físico indicou Gilberto. No entanto, Arcrebiano foi o eliminado.

Já Karol Conka foi a primeira líder mulher e terceira a conquistar o cargo dentro da casa. A sister teve sorte e no final do jogo conseguiu levar a melhor. A sister indicou Sarah ao paredão, mas quem saiu foi Nego Di.

Quem será o próximo sortudo ou sortuda a ganhar a liderança?