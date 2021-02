BBB21: saiba quem é a esposa ‘braba’ do Caio

Caio Afiune, de 32 anos, chamou atenção do público do BBB21 ao demonstrar ser um pai de família coruja e apaixonado pela esposa. Desde que entrou no reality show da Globo, em 25 de janeiro, o fazendeiro fez questão de frisar várias vezes que é um homem comprometido. Mas, afinal, quem é a esposa de Caio, participante do Big Brother? O DCI conta.

Quem é a esposa de Caio do BBB21?

Caio é casado com a administradora Waléria Motta, e tem uma filha, Manuellla, de 10 meses. O fazendeiro também é pai de Alice, de 6 anos, de um relacionamento anterior.

Waléria está noiva de Caio há pouco mais de dois anos, após aceitar o pedido do amado durante uma viagem a Fernando de Noronha, famoso arquipélago de Pernambuco.

Até então Motta era uma pessoa anônima, mas com a entrada do noivo no BBB21, viu sua vida virar de cabeça para baixo [ou melhor, para cima]. Em apenas duas semanas em que o noivo está confinado na casa mais vigiada do Brasil, a administradora conquistou mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Ao que tudo indica, Waléria Motta pretende seguir os passos do amado que sempre quis ser famoso e por isso se inscreveu para entrar no BBB21. Em seu perfil na rede social de fotos, a mãe das filhas do BBB tem deixado o perfil profissional e até colocou um código postal para os fãs enviarem presentes. Além disso, ela postou um clique especial comemorando 100 mil seguidores. Na foto, a administradora surge segurando um bolo rosa personalizado com o número de fãs.

Pedido de casamento

Waléria foi pedida em casamento por Caio em outubro de 2018 na ilha de Fernando de Noronha. Na ocasião, vestida de branco, ela foi surpreendida pelo agora noivo que também estava usando peças brancas, com um pedido à beira mar.

Nas redes sociais, quando ainda nem imaginava que se tornaria uma digital influencer, a esposa de Caio do BBB21 compartilhou o momento seguido de declaração de amor. “Eu disse SIM pra você, SIM pra nós. SIM pro homem que escolhi passar o resto da minha vida surpresa com a beleza dessas alianças únicas (você me conhece muito bem)”, disse.

“Tudo tem o momento certo (o de Deus) e, nesse caso, o lugar perfeito também. Foi mágico como cada pedaço dessa ilha.

Você sempre será meu melhor amigo e confidente, aquele que me alegra com seu bom humor e que me faz sentir segura e amada. Noivos e meio casados não é mesmo haha, o que Deus tem pra nossa vida é grande, é tremendo, é surpreendente e vai se concretizar. Prometo nunca poupar esforços pra te fazer feliz… te amo meu noivo”, concluiu ela, na ocasião.

Caio anjo da semana no BBB21

Nesta sexta-feira (12), Caio venceu a terceira prova do anjo do BBB21 e poderá assistir a vídeos dos familiares durante o almoço especial com dois convidados. A vitória do fazendeiro na disputa foi recebida com muita emoção e expectativa de rever as filhas e a esposa.