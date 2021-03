BBB21: Sarah é cancelada de novo e perde até melhor amiga ‘adm’

Sarah Andrade foi cancelada mais uma vez depois de zombar da pandemia de Covid-19 durante a festa do líder do BBB21 hoje. A sister disse em conversa com Arthur que ia para festas durante o auge da pandemia no Brasil e que tem vídeos que enviou para a produção do reality show que não postaria em suas redes sociais.

Sarah é cancelada após declaração em festa

A analista em marketing revelou que alguém da produção do BBB21 estranhou tantos vídeos recentes dela em festas. “Quando eu fiz a entrevista, eles falaram pra mim: ‘a pandemia não existe pra você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Eu disse: ‘uai, eu não tô sentindo é nada. Posso falar? Eu não peguei Covid porque Deus me ama'”, contou ela, aos risos. A declaração da sister não pegou nada bem, e sua equipe de imagem emitiu uma nota condenando sua fala e pedindo apoio dos fãs.

Após o fim da festa do líder, a equipe de Sarah se posicionou sobre o comentário polêmico da sister no BBB21. Em comunicado, os assessores da participante do reality show da Globo disse discordar das falas e pediu desculpas as famílias de vítimas da Covid-19 no Brasil.

“Nós, da equipe da Sarah, gostaríamos de frisar que discordamos de qualquer posicionamento que desrespeite a pandemia ou o isolamento social – independente da época, flexibilização dos decretos ou qualquer circunstância “Pedimos desculpas e reforçamos nossa solidariedade a todas as vítimas e famílias atingidas neste momento tão triste”, disse.

Amiga de Sarah deixa equipe da sister do BBB21

Na tarde de hoje (18), a amiga de Sarah, Ellen Peters, anunciou que não faz mais parte da equipe da sister desde o último dia 14 de março. Ela, com quem Sarah morou em Los Angeles, nos Estados Unidos, ressaltou que houveram divergência e posicionamento sobre a gestão de imagem da participante do BBB21, descartando que o acontecimento da festa teria sido o motivo para o seu desligamento.

“Não faço mais parte da assessoria e administração das redes sociais dela”, disse Ellen, em seu Instagram pessoal. A amiga de Sarah disse que a amizade entre as duas continua e destacou admiração pela analista em marketing. “Pessoa incrível, amiga leal, mulher batalhadora e justa, enfim, parceira de vida em quem confio como irmã”.

Sarah no Big Brother

Nas últimas semanas de BBB21, Sarah tem perdido fãs por causa do seu posicionamento político e postura de jogo. A sister disse, por exemplo, gostar do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) mesmo diante da ação da autoridade no enfrentamento contra a pandemia de Covid-19 no Brasil.

Um levantamento feito pelo jornal DCI entre os dias 11 e 18 de março mostra que a sister perdeu mais de meio milhão de seguidores no Instagram desde que mudou de comportamento no Big Brother Brasil. Veja os números de outros participantes.