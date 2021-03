BBB 21 Queridômetro hoje: veja como os brothers distribuíram emojis

Na noite anterior os participantes do Big Brother Brasil curtiram a festa do líder Fiuk, mas logo pela manhã desta quinta-feira (18) todos atenderam ao toque de despertar e foram ao confessionário para distribuir emojis no BBB 21 Queridômetro hoje. O destaque do dia vai para Viih Tube e Gilberto. A sister se mostrou magoada com o economista após receber um emoji de cobra e não escondeu decepção o dando emoji de coração partido.

BBB 21 Queridômetro hoje

Os brothers e sisters acordaram de bom humor em dia de prova do líder (veja que horas começa aqui). Os emojis de coração dominaram o BBB 21 Queridômetro hoje. Juliette, por exemplo, que semanas atrás recebia bomba e coração partido de alguns confinados, só ganhou coração.

Caio, Camilla de Lucas, Pocah e Carla Diaz também acordaram se sentindo amados e ganharam emojis de coração. A casa criou a categoria de emoji de carinha feliz para classificar os participantes que cometeram alguns deslize. Os demais ganharam entre 1 4 carinhas felizes.

Gilberto, melhor amigo de Sarah, causou com Viih Tube na manhã de quarta-feira (17) e deu um emoji de cobra para a sister. Segundo o economista, a yotuber ‘está onde convém’. Viih não escondeu revolta e o chamou de falso em conversa com Thaís e Pocah. Já no BBB 21 Queridõmetro hoje, a sister revidou com emoji de coração partido.

Veja como a casa usou o Queridômetro BBB21 hoje

Arthur – 4 emojis de carinhas felizese 8 corações

Caio – 12 emojis de coração

Camilla de Lucas – 12 emojis de coração

Carla Diaz – 12 emojis de coração

Fiuk – 3 emojis de carinhas felizes e 9 corações

Gilberto – 1 emoji de coração partido, 2 carinhas felizes e 9 corações

João Luiz – 1 emoji de carinha feliz e 11 emojis de corações

Juliette – 12 emojis de corações

Pocah – 12 emojis de corações

Rodolffo – 1 emoji de carinha feliz e 11 corações

Sarah – 1 emoji de carinha feliz e 11 corações

Thaís – 1 emoji de carinha feliz e 11 corações felizes

Viih Tube – 1 emoji de carinha feliz e 11 corações

Como funciona o Queridômetro?

O BBB 21 Queridômtro hoje é uma dinâmica que tem como objetivo mostrar o humor do dia de cada participante do reality show de confinamento. É no confessionário em que os confinados demonstram os seus sentimentos para com os concorrentes. No entanto, tem uma certa dose de ‘fogo no parquinho’, já que muitos conflitos na casa são causados pelo Queridômetro.