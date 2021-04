BBB21: Sarah pede desculpas por falas sobre a pandemia

Sarah foi eliminada do BBB21 na noite de ontem (30) com 76,76% dos votos. A brasiliense levou a pior no paredão que disputava com Rodolffo e Juliette, e saiu da casa mais vigiada do Brasil. Como de costume, o eliminado da semana participa do programa Mais Você, de Ana Maria Braga, e comenta alguns momentos de sua participação no jogo. Sarah, que se envolveu em diversas polêmicas dentro do reality, principalmente em relação a pandemia de Covid-19, aproveitou a oportunidade para se desculpar com a audiência. Vejo o trecho de Sarah falando da pandemia no programa desta manhã.

Sarah falando da pandemia no Mais Você

As falas de Sarah sobre a pandemia foi um dos temas abordados por Ana Maria Braga no Mais Você. No final da entrevista, a apresentadora questionou a brasiliense: “Dentro da casa, a pandemia não era uma realidade para vocês […] e a gente sabe que você tinha feito comentários não levando a pandemia muito a sério e a sua equipe até se posicionou na internet. […] Como você se coloca hoje diante do que você falou?”

“A única coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpas. Do fundo do meu coração pedir desculpas a todas as vítimas, as famílias dessas vítimas, porque quando eu entrei no programa estavam melhorando as coisas. As festas que eu fui eram regulamentadas, mas isso não tira o meu erro e eu só tenho que pedir desculpa”, respondeu a eliminada.

Namaria fez o que eu esperava que tivesse sido feito na saída da Sarah: mostrou o que ela disse sobre a pandemia. #BBB21 (📸: Reprodução/ TV Globo) pic.twitter.com/CTuMJaoorg — Raphael Nascimento 💻📱 (@rapho_) March 31, 2021

O que Sarah disse sobre a Covid-19?

Durante sua passagem pelo BBB21, Sarah protagonizou diversos momentos polêmicos com falas controversas sobre a crise sanitária, que já vitimou mais de 300 mil brasileiros.

Em uma conversa com Arthur, a brasiliense afirmou que frequentava festas durante a quarentena e debochou dos questionamentos feitos pela produção do programa: “Quando eu fiz a entrevista, eles falaram: ‘a pandemia não existe para você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Eu disse: ‘oxi, eu não tô sentindo nada’”.

Em outra ocasião, ela chamou os protocolos de segurança contra a Covid-19 de “frescura da p*rra” e ironizou o uso de máscaras. Diante do agravamento da pandemia no Brasil e da repercussão das falas de Sarah, o apresentador Tiago Leifert quebrou o protocolo de não levar informações externas e informou os brothers que a situação do País estava ainda pior em comparação ao começo do ano, e que eles devem continuar se cuidando.

