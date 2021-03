BBB21: Sarah questiona reação de Juliette após volta de Carla

Hoje não faltou fogo no parquinho no BBB21. A volta de Carla Diaz gerou reações diversas nos brothers, entre surpresa preocupação e felicidade. Quem ficou muito abalada com o retorno da atriz foi Sarah que, em uma conversa com Gil, revelou seu desconforto em relação a Juliette.

Sarah, Gil e Juliette formavam o G3, grupo muito popular entre os fãs do reality. Mas, nos últimos dias, a dupla se afastou da paraibana, devido a alguns desconfortos. Os dois, que se juntaram a Rodolffo e Caio, andam conversando em tom crítico em relação a colega.

No BBB21, Sarah ainda duvida de Juliette

Na tarde desta quinta-feira (11), enquanto conversava com Gil na academia, Sarah voltou a falar de Juliette. A braziliense acha que a sister ficou “empolgada demais” com a volta de Carla e que tem sentido dúvidas em relação a ela. “Eu continuo com dúvida sobre a Juliette. E a reação dela quando a Carla voltou me deixou mais ainda com dúvida”.

Ela continuou dizendo que a paraibana pode se queimar se achar que está entendendo o jogo após o paredão falso. “E eu falei para ela ali na cozinha agora, para Juliette, ‘cuidado para você não se auto sabotar também’. No sentido dela ficar tão feliz, achando que sabe tudo sobre o jogo”.

“Eu gosto da Juliette, mas, assim, não vou mentir para você. Para mim o Fiuk já passou na frente dela, o João já passou, só não quero falar isso para ela porque acho que isso machuca”, completou Sarah. Em seguida, Gil relembrou a conversa que teve com Juliette em relação ao pódio.

A sister também diz que Viih Tube e Projota também estão preocupados porque falaram muitas coisas após a saída de Carla do BBB21.

Veja também:

BBB21: Tiago Leifert elogia Carla Diaz e se diz orgulhoso do reality

BBB21: saiba quem é amigo de Rodolffo que Carla Diaz já ficou