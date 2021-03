BBB21: saiba quem é amigo de Rodolffo que Carla Diaz já ficou

Durante a festa do líder Rodolffo, o sertanejo se sentiu bastante confortável para fazer uma fofoca sobre Carla Diaz para Arthur: o cantor revelou que a atriz já ficou com um de seus amigos do mundo da música sertaneja. A sister assistia ao momento no quarto secreto que está por conta do paredão falso do BBB21 e não gostou da atitude do brother.

BBB21 – Com quem Carla Diaz ficou?

Em papo com o instrutor de crossfit durante a comemoração que marca o fim da liderança do sertanejo, Rodolffo resolveu falar sobre a atriz. “Carlinha já ficou com um amigão meu”, disse o brother.

Carla, que estava acompanhando a conversa na TV do quarto secreto do BBB21, ficou chocada com a fofoca e gritou”: “cala a boca”. “Olha a cara do Arthur“, completou a sister, ainda chocada.

O Rodolffo falando pro Arthur que a Carla já ficou com um amigo dele, vulgo Fernando Zor Cata só a reação da Carla 😂 #BBB21 pic.twitter.com/CRjeETg3CV — Leeo (@leeoms) March 11, 2021

Rodolffo não revelou o nome do “amigão” que ficou com Carla, mas como a internet está sempre por dentro de tudo, uma foto da sister do BBB21 beijando o cantor Fernando Zor veio a tona.

Rodolffo também expos Gabriel Medina

A fofoca sobre Carla Diaz não foi a única que Rodolffo contou no confinamento. Também em papo com Arthur, durante a festa do fim de semana dos brothers do BBB21, o sertanejo revelou que o surfista Gabriel Medina já traiu.

O participante do BBB21 falava sobre um evento em que compareceu e a forma que o surfista agiu: “[Medina] comeu a mais deliciosa dentro do camarim. Pulou a cerquinha”.

