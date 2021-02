BBB21 supera audiência das outras edições após três semanas no ar

O BBB21 tem apenas três semanas no ar, mas os números de audiência do reality show são satisfatórios para a Globo. Isso porque, a atração apresentada por Tiago Leifert já supera o BBB20 e tem a maior média dos últimos oito anos em que foi exibida na TV aberta.

Audiência do BBB21

Segundo números do Kantar Ibope obtidos pelo colunista Fefito, do UOL, o BBB21 tem média de 27 pontos até o presente momento. A audiência é a maior em oito anos. Além disso, a vigésima primeira edição do Big Brother Brasil já supera o BBB20 em cinco pontos.

De acordo com os dados de audiência, o BBB21 ainda teve o feito de pontuar 28 pontos de média geral nos últimos 7 dias. Já a eliminação de Nego Di, exibida na noite desta terça-feira (16), por exemplo, marcou 33,5 pontos de média. Os números correspondem a São Paulo.

Pay-per-view com instabilidade

O sucesso do BBB21 não reflete só nos números de audiência. O pay-per-view que exibe o reality show 24 horas por dia para assinantes, deixou o Globoplay com instabilidade em diversas ocasiões. Na estreia da temporada no último dia 25 de janeiro, por exemplo, a plataforma de streaming da Globo ficou fora do ar.

Os fãs do programa que tem direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, e direção de Rodrigo Dourado, tiveram que esperar cerca de 20 minutos para acompanhar os primeiros passos dos participantes da Pipoca (anônimos) e Camarote (famosos) em tempo real.

No início desta semana, fãs do BBB21 também relataram instabilidade na plataforma que exibe o reality show 24 horas por dia.

Como assistir ao BBB21?

O Big Brother Brasil pode ser assistido em tempo real (24 horas por dia) por meio do Globoplay, serviço de streaming da Globo. No entanto, é preciso ser assinante. As mensais custam R$ 22,90, tendo como formas de pagamento cartão de crédito ou débito automático em conta bancária.

O fã do BBB21 também pode acompanhar o reality show por meio do pay-per-view na TV por assinatura. Os valores sofrem alterações de acordo com cada operadora que disponibiliza a transmissão da atração apresentada por Tiago Leifert em tempo real.

Além das opções em tempo real, o BBB21 tem edições na TV aberta através da Globo logo após a reapresentação da novela A Força do Querer. Os horários variam entre 22h20 e 23h45, dependendo do dia.