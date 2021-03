Veja que horas vai começar o BBB21 hoje, quinta-feira (11/3)

É dia de prova do líder e o Big Brother Brasil está recheado de atrações. Além de uma nova liderança, o confinamento terá a volta de Carla Diaz ao jogo após passar quase 48 horas confinada em um quarto secreto depois de vencer um paredão falso. Veja que horas vai começar o BBB21.

Que horas vai começar o BBB21 hoje quinta-feira (11/3)?

Nesta quinta-feira (11/3), o BBB21 vai começar às 23h05 logo após as novelas Amor de Mãe e A Força do Querer. O reality show, que tem apresentação de Tiago Leifert vai entrar no ar mais tarde devido ao penúltimo capítulo da novela em que Fiuk atua como um dos antagonistas.

De acordo com a programação da Globo, o Big Brother Brasil pode ser exibido entre às 22h20 e 23h50 (os horários sofrem alterações dependendo do dia de exibição da semana).

O que tem hoje no BBB21?

O programa vai mostrar o retorno de Carla Diaz à casa do BBB21 após passar quase dois dias confinada em um quarto secreto. A sister venceu um paredão falso contra João Luiz, Caio e Arthur e ganhou o poder de vetar a decisão do anjo no monstro ou na imunidade em um prazo de duas semanas.

A edição também terá mais uma prova do líder e vai mostrar como foi a festa de despedida da liderança de Rodolffo. Além disso, Tiago Leifert, apresentador do reality show, vai conversar com com os participantes na edição que será ao vivo e perguntar Carla sobre a experiência de passar algumas horas no quarto secreto.

Como assistir o Big Brother Brasil?

A Globo disponibiliza duas opções de pacotes de pay-per-view para você não perder nada do que rola na casa mais vigiada do Brasil. Na TV por assinatura o Big Brother Brasil está disponível em tempo real e com recurso interativo para tornar a sua experiência ainda mais divertida (os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora). O Globoplay é outra opção com mensais de R$ 22,90.