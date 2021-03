BBB21: Gilberto pede beijo a Arthur e recebe resposta

Carla Diaz foi ‘eliminada’ e está passando alguns dias no quarto secreto. Sem a atriz por perto, Gilberto aproveitou o caminho livre para investir pesado em Arthur, affair da famosa no BBB21 nesta quarta-feira (10/3). Na cozinha VIP da casa mais vigiada do Brasil, o economista pediu um beijo do instrutor de crossfit.

Gilberto pede um beijo de Arthur no BBB21

O momento inesperado aconteceu nesta noite quando a produção enviou alguns petiscos e bebidas antes do início da festa do líder Rodolffo. Gilberto, então, mandou a real: “Arthur, bora se beijar”, questionou o economista enquanto segurava uma latinha de cerveja na mão. Caio Afiune e Fiuk presenciaram as investidas de Gil e riram. Já Arthur, ficou surpreso.

Antes que o instrutor de crossfit se respondesse ao pedido do integrante da Pipoca (anônimos), Gil recuou. “Tô brincando, tô brincando, é sério”.

- PUBLICIDADE 1-

Gil já foi noivo de uma mulher?

- PUBLICIDADE 2-

Após investir em Arthur, Gilberto revelou detalhes da sua vida amorosa antes de entrar no Big Brother Brasil. O economista entregou que já foi noivo de uma mulher. “Me separei em novembro, ia casar em agosto. Com data e tudo mais. É sério, ela [a ex-noiva] agora está chocada, não quero ver”.

Gil contou ainda que teve a sua orientação sexual questionada pela ex-futura sogra. “A mãe dela dizia assim: ‘Esse menino é coisadinho’. Me chamou de doente, aquela demônia, nojenta do inferno. Ela [ex-noiva] falou assim comigo: ‘Minha mãe disse que você pode ser gay’. Eu disse [com a voz grossa]: ‘Estaria com você se fosse?’ Ai, como eu menti, tremendo aqui por baixo [e dizendo]: ‘Não, jamais. Eu? Nunca que seria. Bicha? Nunca!”.

- PUBLICIDADE 3..-

A revelou de Gil deixou os colegas de confinamento chocados, mas ambos evitaram fazer comentários sobre o assunto abordado pelo participante do Big Brother Brasil.