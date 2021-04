BBB21: Juliette iguala recorde de Billie Eilish no Instagram

Que Juliette é um fenômeno e não para de crescer nas redes sociais, todo mundo sabe. A sister é a participante do Big Brother Brasil 2021 que mais ganhou seguidores até agora e já quebrou alguns recordes quando o assunto é Instagram. Você sabia que mesmo estando confinada no BBB21, Juliette conseguiu se igualar a um recorde internacional, da cantora e compositora Billie Eilish? Confira:

Qual é o recorde de Billie Elish que Juliette do BBB21 bateu?

Na publicação feita no perfil oficial da maquiadora, na noite de terça-feira (30), em comemoração a permanência da paraibana no programa, após disputar um paredão ao lado de Rodolffo e Sarah, que acabou eliminada, Juliette conquistou um título que pertencia apenas a cantora estadunidense Billie Eilish.

O post sobre o retorno de Juliette do paredão do BBB21 recebeu 1 milhão de curtidas em apenas 6 minutos. Agora a paraibana tem a marca de publicação mais rápida a chegar em 1 milhão de likes, ao lado de Eilish, que teve sua conquista recorde no meio do mês de março. Atualmente a publicação da sister tem mais de 4 milhões de curtidas.

Será que Juliette vai conseguir bater essa marca em algum momento durante seu confinamento do BBB21 e desta vez ter o recorde só para ela? Do jeito que a sister tem conquistado as redes sociais, é bem possível.

Quantos seguidores Juliette tem agora no Instagram?

Atualmente a sister do BBB21 tem 17,9 milhões de fãs na rede social. A maquiadora bateu a marca de 17 milhões na última segunda-feira (29), o que significa que em poucos dias a paraibana ganhou cerca de 900 mil novos seguidores. Segundo o site Live Instagram Statistics, que mostra em tempo real os números de qualquer conta da rede social, faltam cerca de 50 mil seguidores para que Juliette do BBB21 alcançe os 18 milhões no Instagram.

Confinada no BBB21, Juliette conseguiu quebrar um recorde que pertencia a Manu Gavassi e Rafa Kalimann, que até então eram as participantes do Big Brother que mais haviam ganhado seguidores enquanto estavam no reality show da TV Globo.

