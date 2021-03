BBB21: veja como foi o almoço do anjo Projota no reality

Arthur e Pocah foram os convidados para o almoço do anjo Projota na tarde deste domingo (24). O rapper venceu a prova do anjo no dia anterior e faturou um carro 0KM, além de todas as regalias que o colar abençoado permite. Para a refeição especial, Projota escolheu um cardápio com frango ensopado, polenta, arroz, feijão carioca e mousse de chocolate sem lactose.

Como foi o almoço do anjo no BBB21?

Assim que entrou em um cômodo estúdio montado pela produção do BBB21 no segundo andar da casa mais vigiada do Brasil, Projota leu um recado da produção que dizia que ele ganhou R$ 5 mil para presentar um familiar. Logo depois, o músico e seus convidados se sentaram em um sofá de frente pra uma TV gigante para assistir os recados dos familiares.

O rapper, que há algumas semanas tentava conquistar o anjo para poder ver a família, realizou o desejo no BBB21. Projota se emocionou ao observar a filha, a pequena Marieva, e a esposa, a influenciadora digital Tamy Contro. “Meu Deu, ela tá muito linda”, disse o cantor, que logo em seguida fez uma observação. “Ela ainda não está falando papai”.

Projota também se declarou para a esposa, que disse no recado durante o almoço do anjo sentir saudades do amado. “Te amo, meu amor”. O rapper também falou sobre avó, que revelou sempre orar por ele e torcer por sua vitória no BBB21. “Viu minha vó, ela é igual a mim, chora fácil. Na pandemia, eu não conseguia encontrar a minha avó. Eu estar aqui é um jeito dela me ver todos os dias”.

“Que família linda”, elogiou o instrutor de crossfit. “Meu Deus, que familião. Que vídeo especial. Perfeita sua filha”, falou a funkeira. “Linda sua esposa, mano, parabéns. Ela estava muito feliz com você aqui, não tem como não ficar”, disse Arthur logo em seguida.

O trio que participou do almoço do anjo evitou comentar sobre jogo. Para o entretenimento, Projota pediu tênis de mesa e se divertiu ao lado do amigo crossfiteiro do BBB21.

Intolerante à lactose

Em tempo, Projota tem chamado a atenção da web por não comer qualquer comida na casa do BBB21. O rapper sempre faz exigências e recusa pratos como lasanha, strogonoff de frango, carne e outros sabores. Ele também já recusou goiabada e pratos com queijo.

Sim, teve almoço do anjo.

Arroz, Feijão, Polenta e Frango cozido.

Projota levou Arthur e Pocah para comer hoje no começo da tarde.#BBB21 pic.twitter.com/D0Aj0mFJDM — No Instante – A informação agora (@NoInstante_n10_) March 14, 2021

Diante das críticas nas redes sociais, Thamy Contro, esposa de Projota, esclareceu que o participante do BBB21 é tolerante à lactose. “Super entendo vocês ficarem em choque quando o Thiago nega estrogonofe, lasanha… eu, no começo [do namoro], ficava também. Mas é fácil entender. Vou explicar para vocês o paladar do papai. Ele é intolerante a lactose. Só que tem gente que é intolerante, sabe que vai fazer mal, e come, agrada o paladar. Desde que Thiago nasceu, é intolerante para o paladar dele tudo que contenha queijo, leite… ele não suporta o gosto”, explicou.