BBB21: Boninho fala sobre surto de Camilla em festa e acusa Carla Diaz

Camilla de Lucas exagerou na bebida e surtou na festa do BBB21 deste fim de semana. A influenciadora digital chorou muito, gritou e falou mais ainda.

Sob o efeito do álcool, a sister do BBB21 se estressou pensando em jogo e o medo de estar sendo “boazinha” demais por tentar entender todos os lados das confusões da casa. Também foi possível perceber o medo da carioca em estar sendo enganada por colegas de confinamento que estejam sendo falsos com ela.

No Instagram, Boninho falou sobre o assunto, brincou em uma publicação e chegou a concordar com uma fã do BBB21 que colocou a culpa do surto de Camilla em Carla Diaz.

BBB21 – O que Boninho disse?

Depois do trabalho que Camilla de Lucas deu na festa, Boninho publicou um vídeo com a música “Beber, Cair e Levantar” de Aviões do Forró de fundo no Instagram. Em tom de bom humor, o diretor da TV Globo escreveu: “pois é, quem nunca? E tudo passa… Chutar o balde faz bem. Só não pode voltar na cabeça. Bora sem julgar e deixar o jogo continuar”.

Nos comentários do vídeo, uma espectadora do programa disse: “pressão que Carla botou na pobi da Camilla, a cachaça aflorou o gatilho”. A insinuação que o surto de Camilla de Lucas teria parcela de culpa de Carla Diaz foi respondida pelo chefão do BBB21, que escreveu concordando: “isso”.

O que Carla contou para Camilla?

Carla Diaz não tem compartilhado com os colegas do BBB21 os diálogos que escutou enquanto estava no quarto secreto do paredão falso. A sister não contou frases exatas até mesmo para os aliados, como Camilla de Lucas e João.

A atriz se reuniu com a dupla na despensa para falar dos colegas, mas não contou conversas completas, apenas disse em quem estava confiando e com quem se decepcionou. No entanto, apesar de revelar apenas parte do que descobriu ao assistir o pay per view, Carla Diaz tem falado bastante para os colegas ficaram espertos, abrirem os olhos e se atentarem aos brothers do BBB21 que são falsos.

