BBB 21: veja quem o líder Fiuk vai colocar no paredão

Fiuk conversou com Sarah na festa do BBB 21 sobre quem indicará ao paredão desta semana. Atual líder, o brother terá a missão de colocar alguém direto na berlinda, já que o participante votado pelo líder não tem direito de realizar a prova bate e volta.

O brother ainda não tem certeza total sobre quem irá mandar para o paredão, mas o cantor contou para a colega de confinamento do BBB 21 quem é sua primeira opção de voto.

Quem Fiuk indicará para o paredão do BBB 21?

Fiuk questionou Sarah sobre quem Projota puxaria para o paredão caso fosse o indicado da semana e tivesse direito a um contra golpe. “Acho que a Thaís, eu acho, já ouvi ele falando várias vezes em colocar ela no paredão porque ela é uma pessoa nem lá, nem cá, que ela é neutra. Todo mundo gosta, não tem briga com ninguém”, disse a brasiliense.

“Entre os dois, quem você acha que sai?”, perguntou o líder da semana do BBB 21. “Projota, ela não fez nada para ninguém”, respondeu a sister. O papo continuou e Sarah comentou: “não é fácil escolher alguém para votar”.

“Minha primeira opção seria a Pocah, mas por um motivo tão bobo entendeu, porque ela votou de mim. Agora questão de jogo, eu tenho medo sim do Projota, do time, porque ele e o Arthur ali são a mesma coisa, se uma semana o Arthur virar e falar: ‘me ajuda aí a colocar o Fiuk no paredão do BBB 21‘. Ele vota”, avaliou Fiuk.

“Vota, ele vota porque não é seu amigo próximo”, afirmou a sister do BBB 21, que completou: “na real, acho que o Projota vota em qualquer um menos no Arthur. Ele é muito jogador, não tem problema com isso”.

Leia também: confronto de Carla Diaz e Arthur e exagero de bebida; veja a festa

Como será formada a berlinda desta semana?

Em um primeiro momento, quatro participantes do BBB 21 serão emparedados, um pelo voto do líder Fiuk e três pelos votos da casa. Após a votação, será realizada uma prova bate e volta, os três da berlinda que foram votados pela casa poderão participar.

Apenas o indicado do líder fica fora da disputa que permite alguém escapar do paredão do BBB 21 por conta das regras do programa.

Que horas começa o paredão de hoje (14/3)?

O programa deste domingo, 14 de março, irá começar as 22h40 de acordo com a programação oficial divulgada pela TV Globo. Aos domingos, o BBB 21 começa depois do Fantástico e além de exibir a formação de paredão também mostrará o resumo da festa do fim de semana, o almoço do anjo e destaques do dia dos brothers.

Veja também:

Enquete BBB 21: quem deve ir para o paredão desta semana?

Boninho fala sobre surto de Camilla em festa e acusa Carla Diaz