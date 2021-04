BBB21: veja como será a festa do líder Caio no BBB

Caio terá a sua primeira festa do líder após vencer três provas do anjo seguidas no BBB21. A festa do líder vai acontecer nesta quarta-feira (14/4), mas na tarde de sexta-feira (9), Caio já foi chamado ao confessionário para escolher os detalhes como tema, cardápio e playlist da farra que vai ocorrer no Big Brother Brasil. O fazendeiro escolheu tudo que gosta. Veja como será a festa do líder Caio no BBB.

Como será a festa do líder Caio do BBB21?

Assim que Caio chegou no confessionário, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, sugeriu o tema ‘agronegócio’ para a festa do líder. O fazendeiro não só comprou a ideia da produção do reality show, como ficou emocionado. Descontraído, Leifert brincou: ‘Caio é tech, Caio é agro, Caio é tudo’.

Tiago explicou a Caio que a decoração pensada pela produção para o evento envolve plantações, maquinário, irrigação e outros intens. do campo com ferramentas, por exemplo. “Vamos nesse caminho, mostrar um pouco do que você é, um pouco da sua vida. Vai ser muito legal!”.

Qual será o figurino de Caio para a festa do líder no BBB21? O brother solicitou uma roupa ao estilo cowboy com camisa xadrez, calça justa, bota, cinto de fivela e chapéu.

Para o cardápio, Caio solicitou comidas típicas da região como empadão goiano e peixe. O fazendeiro também exigiu chopp, além de vodka e gin.

Que dia será a festa e como assistir o BBB21 ao vivo?

No confessionário, Caio questionou se a festa do líder BBB21 seria na quarta-feira, como normalmente acontece. No entanto, Tiado despistou e aconselhou o brother: “Viva um dia de cada vez”.

O Big Brother Brasil está em sua reta final. O programa vai chegar ao fim no próximo dia 4 de maio, por tanto, a produção costuma mudar a programação nas semanas finais do reality show. De todo modo, o DCI destaca como você pode assistir a festa do líder no BBB.

Para assistir a festa de Caio madrugada adentro, é necessário ser assinante do pay-per-view. O GloboPlay exibe o BBB21 24 horas por dia, por R$22,90. Outra opção é a TV por assinatura, que oferece um mosaico de câmeras para você acompanhar a festa de todos os ângulos ao mesmo tempo.

