BBB21: Juliette chega a 13 milhões de seguidores no Instagram

Enquanto alguns perdem números nas redes sociais, Juliette só cresce! Na quarta-feira, 10 de março, a sister do BBB21 alcançou 13 milhões de seguidores no Instagram. Participante do time dos anônimos, a maquiadora entrou no programa com pouco mais de 3 mil seguidores, mas depois das primeiras semanas de reality começou a disparar em crescimento nas redes.

Juliette bbb21 instagram

O perfil oficial da sister do BBB21 agradeceu pelo apoio do público e a marca dos 13 milhões. “Juliette nem sonha, mas a gente vê esse tanto de gente e “se belisca” todo dia pra ter certeza que o #TeamJuliette tá acordado. Estamos. Acordados e agradecidos com tanto carinho para o nosso cactozinho. Obrigada, Brasil”, escreveu a equipe da participante.

- PUBLICIDADE p1-

A maquiadora alcançou os 12 milhões de seguidores apenas há apenas uma semana atrás, ou seja, a sister ganhou 1 milhão de seguidores em poucos dias. Segundo o site Instastatistics, que analisa em tempo real o número de seguidores de qualquer conta do Instagram, os números de Juliette continuam aumentando, desde que bateu os 13 milhões a sister já ganhou mais 39 mil novos fãs na rede social.

Leia também: saiba quem são os ADMs das redes sociais de Juliette

Juliette quebrou recorde de Manu e Rafa

Do Big Brother 20, Manu Gavassi e Rafa Kalimann tinham os recordes de maior crescimento no Instagram durante o confinamento no reality: Rafa entrou no BBB com 3,1 milhões e saiu do programa com 12,3 milhões de seguidores. Manu tinha 4,4 milhões de seguidores ao entrar no programa e terminou o reality com 13,2 milhões.

- PUBLICIDADE 1-

Estes recordes foram quebrados por Juliette no BBB21, que agora é a participante que mais ganhou seguidores enquanto estava confinada no reality show da Globo.

Juliette é a segunda mais seguida do BBB21

As duas participantes com mais seguidores no Instagram no início da edição eram Viih Tube, que entrou no programa com mais de 16 milhões de fãs na rede social, e Pocah, que tinha um pouco mais de 11 milhões. Apesar de a dona do hit “Não Sou Obrigada” ter ganhado seguidores enquanto confinada, Juliette passou os números da sister da temporada e agora é a segunda participante com mais seguidores no Instagram. Será que a paraibana vai conseguir alcançar Viih Tube? Atualmente a youtuber tem mais de 17 milhões.

- PUBLICIDADE p2-

Veja também:

- PUBLICIDADE 2-

Falsidade e alvos; veja o que Carla Diaz assistiu no quarto secreto

Conheça a autora norte-americana que está viciada no reality

Saiba quantos banhos cada participante tomou no reality