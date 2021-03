BBB21: veja os melhores memes do paredão falso de Carla Diaz

Carla Diaz recebeu 62,4% dos votos no paredão falso do BBB21 e foi a escolha do público para o quarto secreto em que o vencedor da berlinda tem direito a assistir até 12 horas do pay per view do reality show. Após deixar a casa do programa, a sister foi levada para o cômodo especial e então recebeu algumas informações de Tiago Leifert sobre a berlinda fake.

Com muita ansiedade pelo paredão falso, o público do BBB21 repercutiu muito a noite de terça (9) e as primeiras horas da atriz no quarto secreto, na madrugada de quarta (10), e como não podia faltar quando falamos de brasileiros na internet, rolou muito meme.

Memes do paredão falso do BBB21

Entre os principais memes da noite de eliminação falsa, alguns que mais se destacaram foram os que citavam Carine, personagem de Carla Diaz em A Força do Querer. A personagem era inimiga da protagonista Bibi Perigosa e causou muito na novela.

Também rolou muita piada com os nomes de Sarah e Gilberto, que foram “expostos”, já que Carla Diaz assistiu a momentos da dupla falando mal dela e de Juliette no BBB21.

Carla minha filha, não me decepcione, por favor, volta com a Carine no corpo #BBB21 pic.twitter.com/TpQq8Aa8WL — Rafael #BBB21 (@RafaelP78617602) March 10, 2021

Como a Carla vai reagir vendo seus "amigos" falando mal nas costas .. é … a Carine tá voltando #CarlaNoQuartoFalso #BBB21 pic.twitter.com/CvGOF9XlcP — Bruno Hessy (@BrunoHessy) March 10, 2021

o boninho conversando com a carla sobre o arthur no caminho do quarto secreto pic.twitter.com/VVrURibftw — dr (@hicomenta) March 10, 2021

PROJOTA FALANDO MAL DA CARLA PRO ARTHUR gente que sabor delicioso eu recomendo pic.twitter.com/4vTVLCsCXJ — luscas (@luscas) March 10, 2021

Eu vendo a Carla ouvindo as conversas, e colocando as plaquinhas nas fotos #bbb21 pic.twitter.com/G6Dh4FKyCN — Lôzinhah (@_pequenalo) March 10, 2021

is this carine? https://t.co/orLTtiQVxy — daniel kaluuya oscar campaign manager (@Iadyhepburn) March 10, 2021

Torcida do Gil nesse momento pic.twitter.com/yiXDOaZHnk — Yuri no time da análise do bbb ⓟ (@yurimths_) March 10, 2021

MEU DEUS, o Gil, a Sarah, Caio e Rodolffo tudo esculachando a Juliette, e a Carla assistindo tudo, se ela falar tudo isso pra Ju eu vou amar ela #BBB21 Crossfiteiro / O tombo vem / É agora / Bananão / Olha Carla / Arthur 🤡 / Carla Conte/Nossa Sarah / Agora a Carla /Ah Gil pic.twitter.com/sgambpR7Di — Naylson_Huan (@_NaylsonHuan) March 10, 2021

Leia também: falsidade e alvos; veja o que Carla Diaz assistiu no quarto secreto

Quanto tempo Carla Diaz vai ficar no quarto secreto?

Todo mundo está em dúvida sobre quanto tempo a atriz ficará no quarto isolado, a sister chegou a perguntar para Tiago Leifert quantos dias durará sua estadia no quarto secreto, mas o apresentador do BBB21 não revelou a informação.

As teorias especulam que a participante deve ficar afastada dos demais colegas do BBB21 por cerca de dois dias, já que esse é um número que já foi usado em outros paredões falsos do reality show e Carla Diaz terá no total até 12 horas de pay per view para assistir. Até agora a sister usou 4 horas das 12 que tem disponível.

- PUBLICIDADE p1-

