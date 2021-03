BBB21: veja o discurso de Tiago Leifert da eliminação de Carla

Carla Diaz foi a escolhida do público para ficar no quarto secreto do BBB21 pelos próximos dias. A atriz, que atuou na novela A Força do Querer, terá que observar o jogo dos concorrentes através do pay-per-view disponibilizado no cômodo distante da casa principal onde acontece o reality show. Durante a falsa eliminação da famosa, Tiago Leifert fez um discurso voltado para a famosa integrante do Camarote.

Discurso de Tiago Leifert da eliminação de Carla Diaz – BBB21

O comunicador ressaltou que a sister fez escolhas enquanto esteve confinada na sede principal do BBB21. Leifert ainda pediu para que ela assuma as consequências e aproveitou o momento para alfinetar os participantes que são considerado plantas, sem citar nomes.

“Eu queria falar de um tipo de jogo que chama RPG. Originalmente ele é de tabuleiro, só que não é um jogo simples que você joga o dado e anda 7 casinhas e acabou. É um jogo muito complexo! Cada jogador tem uma personalidade, tem atributos, pontos fracos e uma arma. E você precisa de uma pessoa que é o mestre do jogo pra comandar aquilo porque ele cria situações, obstáculos e dinâmicas pra que o jogo fique legal. Vocês já entenderam o que eu estou tentando dizer: o BBB21 é um pouco o RPG.

Vocês tem cada um a personalidade de vocês, pontos fortes e pontos fracos e o mestre é o Big Brother (Grande Irmão). Ele cria obstáculos e dinâmicas pra que vocês possam jogar. E têm duas coisas importantes aí. Primeiro, a aleatoriedade, a sorte e o azar, fazem parte de qualquer jogo. Você tem que lhe dar com improviso e com situações inusitadas. Aliás, qualquer jogo que é bom é assim. Outro motivo que é um pouco particular no Big Brother Brasil (BBB21) é que dá pra você chegar em terceiro lugar pelo menos, sem fazer nada. O Big Brother vai mexer, colocar alguma coisa de sorte pra ver se você para no paredão. Tem coisas que acontecem especificamente pra mexer com quem está escondido. E o público gosta, porque está esperando você que está escondidinho bater aqui na parede pra tirar você. Só que, esse tipo de jogo, essa aleatoriedade que as vezes acontece pode criar em vocês um sentimento perigoso que vocês não devem sentir: o de ser passageiro do jogo.

A gente nunca chegou e falou pra você ‘indique fulano’. Você fez, porque você quis! A gente nunca mandou você escolher tal pessoa do Vip e tal pessoa da Xepa. Você fez, porque você quis! A gente só falou a regra, quem aplica é você. Então assuma a bronca! ‘Ah, mas eu não tinha opção’. Tocou o Big Fone e você colocou três. Colocou, porque você quis! Então assuma a sua bronca! O mérito, a culpa, é sua. Aceite as consequências! Quem sai do jogo hoje é a Carla.”