BBB21: veja como foi a briga entre Pocah e João após o paredão

Pocah está no sétimo paredão do BBB21, a cantora foi uma das mais votadas da casa e não conseguiu escapar da berlinda pois perdeu a prova bate e volta. Após o programa ao vivo, a sister conversou com alguns colegas sobre voto, descobriu nomes de participantes que votaram nela, como Juliette, Sarah e João, e depois de conversar com a maquiadora e a consultora de marketing, partiu para falar com o professor de geografia.

No entanto, as coisas não saíram como o planejado e Pocah não gostou do tom usado pelo brother do BBB21. A carioca acusou o colega de ser debochado e chorou muito após a discussão.

Pocah e João brigaram?

João explicou o motivo que o levou a votar em Pocah no sétimo paredão do BBB21: “dentro das opções que eu tinha aqui, com as imunidades distribuídas, você não seria minha opção, mas ali dentro no momento que entrei você virou minha opção”. “Tudo bem, só queria expor mesmo o que eu estava pensando”, disse a cantora.

“Tudo bem, você tem todo direito de fazer isso”, respondeu o professor de geografia. “Mas você está com um sorriso com deboche, por que João?”, reclamou a sister do BBB21. “Não tô com deboche”, rebateu o participante. “É João, você tem um ar de deboche em cima das coisas”, disse Pocah. “Mas sou assim”, justificou o confinado.

“Pra quê esse ar?”, questionou a dona do hit “Não Sou Obrigada”. “Mas por que você está tão afetada com o meu voto?”, perguntou João durante a discussão. “Porque eu queria entender o que eu te fiz pra isso”, contou a cantora. “A gente nunca conversou sobre o game”, avaliou o brother do BBB21. “Ontem a gente falou bastante”, disse sister.

“Na festa”, lembrou João, que completou: “tanto que minha justificativa no confessionário foi: ‘tive uma conversa na festa e não queria fazer isso, mas dentre as minhas opções…’ Só quero que você aceite isso, agora se você não quiser aceitar, não posso fazer nada por você, sinto muito”.

Após o papo com João, bastante chateada, Pocah foi conversar com Projota na área externa do BBB21. “Ser tratada da forma que eu fui agora por uma pessoa que eu gosto, que eu nunca fiz nada. Muito pelo contrário, só tratei bem, só dei amor. Nunca foi uma opção de voto minha, nunca passou pela minha cabeça, mas agir com deboche comigo. Eu nunca vou saber jogar isso aqui não, nunca vou saber, tem que ser muito frio, tem que ser calculista”, reclamou chorando.

🚨 Pocah x João Pocah perguntando porque o João tá com sorriso de deboche pra ela #BBB21 pic.twitter.com/l74bg7n5cB — Gio #BBB21👨🏽‍💻 (@TeamGiovanneBR) March 15, 2021

Leia também: Projota se revolta com indicação e confronta Fiuk; assista

Formação do paredão BBB21

Pocah foi emparedada por ter sido uma das participantes mais votadas da noite, a sister levou quatro votos no total. Quem mais está no paredão do BBB21? Projota, por conta da indicação do líder Fiuk, e Thaís que foi a mais votada da casa, a dentista teve cinco votos.

Veja também:

Boninho fala sobre surto de Camilla em festa e acusa Carla Diaz

Confronto de Carla Diaz e Arthur e exagero de bebida; veja a festa