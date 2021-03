BBB21: quem saiu hoje? Projota é eliminado com 91,8% de rejeição

BBB21 quem saiu do hoje? Na noite desta terça-feira (16) Projota sai do BBB21 com 91,89% de rejeição do público. O rapper levou a pior em um paredão contra Thaís, que recebeu 6,72% e Pocah, que teve apenas 1,39% das intenções de votos.

BBB21 quem saiu hoje?

Projota é o sexto eliminado do BBB21, reality show de confinamento exibido pela Globo. O brother disputou o paredão da semana após ter imunizado Arthur durante a formação e sido indicado pelo líder Fiuk. Na ocasião, o cantor ouviu do ator que ele tirou sua única opção de voto no confinamento.

O rapper deixa o reality show da Globo após ter protagonizado as últimas semanas do jogo. Projota liderou o chamado ‘gabinete do ódio’ que contava com nomes como Nego Di, Karol Conká e Lumena, ambos já eliminados do programa com recordes de rejeição. Nas primeiras semanas, o cantor armou de colocar Lucas Penteado no paredão e chegou a exigir da produção a saída do ator.

Durante sua passagem no BBB21, Projota foi anjo e ganhou um carro 0KM, um card que vale um ano de lanches em uma rede de fast-food patrocinadora do reality show e R$ 5 mil. O artista também causou polêmica ao recusar comidas como strogonoff e lasanha e ter ameaçado transformar a vida de Fiuk em um inferno.

O participante do BBB21 também criticou a organização da produção na prova do líder da semana passada. Segundo o cantor, detalhes das regras não foram explicados de maneira correta. A equipe do confinamento não se pronunciou e consagrou Fiuk em líder. “Não ficou muito clara para mim a regra do cair, de não deixar cair”, disse ele, na ocasião.

Tido como um dos protagonistas do Big Brother Brasil, Projota também foi personagem de discussão ao vivo com João Luiz durante um jogo da discórdia. Na ocasião, o rapper recebeu uma aula do professor de geografia. Tudo começou quando o famoso definiu João como ‘duas caras’.

Como foi formado o paredão de Projota, Pocah e Thais?

Projota, imunizou o melhor amigo Arthur Picoli. Logo depois, o líder Fiuk indicou Projota ao paredão. A casa votou no confessionário e os três mais votados foram à berlinda. Thaís recebeu 5 votos, enquanto Pocah e Gilberto receberam 4 votos cada um.

Os indicados ao paredão, exceto a escolha do líder da semana, jogaram a prova bate e volta. Na disputa, os competidores tinham que jogar dados em bolões coloridos. Quem encontrasse primeiro a chuva de confetti dourada se livrava da berlinda. Gilberto foi o vencedor.

Veja quem votou em quem no confessionário

Rodolffo votou em Thaís

Gilberto votou em Pocah

João votou em Pocah

Sarah votou em Pocah

Camilla de Lucas votou em Caio

Caio votou em Thaís

Thaís votou em Gilberto

Viih Tube votou em Gilberto

Projota votou em Thaís

Pocah votou em Gilberto

Carla Diaz votou em Gilberto

Juliette votou em Pocah

Arthur votou em Thaís (voto peso dois)

