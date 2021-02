Resumo BBB21: madrugada tem formação do ‘grupo do mal’ (6/2)

Com a proximidade da formação de paredão, os brothers e sisters tiraram a madrugada deste sábado para jogar na casa do BBB21. Veja o resumo BBB21 da madrugada do dia 6 e veja como foi formado o “grupo do mal”.

A combinação de votos esteve no centro das ações dos participantes. A casa, por exemplo, se armou para tentar colocar Gilberto, Sarah e Lucas Penteado na mesma berlinda. Além disso, Karol Conká revelou ter sonhado que Juliette era amada pelo público.

Paredão entre amigos – Resumo BBB21

Na área externa da casa, Projota, Caio, Rodolffo, Karol Conká, Carla Diaz, Viih Tube, Nego Di e outros armaram de colocar Gilberto, Sarah e Lucas no segundo paredão. O objetivo do grupo é conseguir com que o ator de Malhação: Viva a Diferença seja eliminado do BBB21.

“Se fossem os dois mais votados [para o paredão], a gente conseguia colocar os dois. Se a gente se dividir. Nós somos 15”, disse Projota. O rapper tirou Juliette e o trio da conta de votos no confessionário. “Os dois seriam quem?”, questionou Caio. “Gil e Sarah. 8 e 7 [votos]”, respondeu o cantor. “Aí seria um paredão entre Lucas, Thaís, Gil e Sarah”, afirmou o fazendeiro.

“É que um volta do bate e volta. Seria melhor se a gente colocasse todos. Não tem como ir ele [aponta para Caio], ele [aponta para Rodolffo]. Não tem como ir o Bil. Mas é uma questão de serem os dois mais votados”, explicou Projota.

Rodolffo se irrita com Gilberto – Resumo BBB21

Rodolffo conversou em particular com Caio e disse que Gilberto o incomoda na casa. O cantor sertanejo deixou claro que não suporta mais nem ouvir a voz do economista.

“O Gilberto também com aquela ‘bobeiraida’ dele o tempo inteiro. Forçação de barra com gritinho e dancinha já tá chato também. Eu não consigo rir daquilo mais. Acabou a graça pra mim. Quando ele começou a comemorar a turma saindo da prova (do líder), acabou a graça”, disse.

Caio reclama de Lucas

Na conversa com o amigo, Caio criticou Lucas Penteado por causa dos barulhos causados pelo ator no quarto cordel, onde dormem na casa do BBB21.

“Ele não aprendeu a lição de nada que aconteceu, não. Aquilo que ele fez e o que falou no quarto só mostra que a pessoa aqui é ele. Ele só tá tentando segurar a onda para não se queimar na casa, mas na primeira oportunidade dá uma surtadinha. Ele tá desesperado porque sabe que não vai para as provas, que o povo vai por ele e vai fazer o escarcéu para tirar alguém do sério. Olha como eu estou”, disparou.

Arthur assume interesse em Carla

A madrugada também foi esclarecedora para Carla Diaz. Isso porque, a atriz foi questionar Arthur, líder da semana, sobre se o plano de emparedar Lucas Penteado é real.

“Te confesso que fiquei um pouco assustada. Assim, pelo que eu tô vendo, vai continuar assim. A tendência é continuar assim. A flechada foi jogo? Não foi coisa de decisão de grupo ‘vamos ver qual é a da Carla, se vem para o grupo'”, disse a intérprete de Carine de A Força do Querer.

Já Arthur, não só confirmou como revelou que deu uma flechada na atriz no aplicativo de paquera do BBB21. “Isso aí não acho que seja coisa de brincar. Você tá aqui como pessoa e não como atriz. É muita coisa que se expõe, como o Tiago brincar comigo com o lance da flechada. Se eu fosse ator, talvez eu conseguiria fazer algo assim. Eu fiz porque queria fazer mesmo. Estou interessado”.

Karol Conká sonha com Juliette – Resumo BBB21

Na área externa da casa, Karol Conká reuniu os colegas João Luiz, Thaís, Viih Tube, Lumena, Pocah e Carla Diaz para contar ter sonhado com Juliette. A intérprete de É o poder disse que no sonho a advogada era aclamada pelo público do BBB21.

“Mas sabe o que eu sonhei? Que ela está bem lá fora. E o público estava amando ela aqui. Será que eu estou louca?’, questionou. Lumena então respondeu: “Eu não duvido”.