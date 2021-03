BBB21: veja quando será a prova do anjo no reality

Após uma madrugada de prova do líder que exigiu resistência dos participantes, o público passou a sexta-feira (12) aguardando a prova do anjo no BBB21. No entanto, os confinados tiveram o dia livre e nada foi mencionado sobre a disputa que é uma das mais aguardadas tanto dentro e fora da casa. Mas, afinal, quando será a prova do anjo?

Quando será a prova do anjo no BBB21?

A prova do anjo não tem dia para ocorrer na casa mais vigiada do Brasil, podendo ser na sexta ou no dia seguinte. Especialmente nesta semana, a disputa vai ocorrer no sábado (13). Conforme tradicionalmente faz, Tiago Leifert, apresentador do BBB21, costuma passar detalhes da disputa e do restante da dinâmica de cada semana toda quinta-feira. No entanto, não foi o que aconteceu e o mistério tomou conta dos fãs do reality show.

A produção do BBB21 ainda não revelou como será a prova do anjo neste sábado. O que se sabe é que não é todo mundo que vai participar da briga pelo colar de imunidade. Isso porque, um sorteio será feito para definir vagas para prova do anjo. Além de imunidade, o abençoado terá que castigar duas pessoas com o castigo do monstro, ganhará um almoço especial com direito a dois convidados e recados em vídeos da família. Além disso, R$ 5 mil para presentear um familiar momentos antes da refeição.

Em tempo, o anjo da semana corre o risco de ter a sua decisão sobre o castigo do mostro e a imunidade anulada por Carla Diaz, que venceu o paredão falso do BBB21. A sister tem o prazo de duas semanas para usar o poder especial dado pelo público em votação popular.

Quem é o líder do Big Brother?

Após mais de 8 horas de prova de resistência, Fiuk e Rodolffo desbancaram todas as duplas concorrentes e venceram a sétima prova do líder do reality show. Na edição desta sexta, os dois terão que decidi ao vivo quem ficará com a liderança e quem vai ficar R$ 20 mil mais rico.

Na prova do líder, os confinados foram divididos em duplas e cada integrante da dupla ficou de um lado de uma plataforma estreita. Após um cronômetro disparar num telão sem aviso sonoro, um integrante precisava trocar de lado com o outro segurando uma réplica gigante de um barbeador e apertar um botão que sinalizada que a troca foi concluída com sucesso.