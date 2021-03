BBB21: veja que horas Carla Diaz vai voltar à casa

Na noite desta quarta-feira (10/3), Tiago Leifert, apresentador do BBB21, revelou o dia em que Carla Diaz vai retornar à casa mais vigiada do Brasil. A sister, que está confinada no quarto secreto após vencer o paredão falso, vai despertar os colegas de confinamento na manhã desta quinta-feira (11). Saiba o horário da volta de Carla para a casa do Big Brother Brasil.

Que horas Carla Diaz volta para a casa do BBB21?

Carla Diaz vai sair do quarto secreto e retornar para a casa principal do BBB21 no horário do toque de despertar, que geralmente ocorre entre 9h e 10h da manhã, quando os brothers e sisters são obrigados a fazer o Raio-X. Durante a edição ao vivo, Tiago não entregou detalhes de como será a volta da sister ao jogo, mas deu dica de que ela vai participar da prova do líder.

Como será a volta de Carla?

Nas redes sociais, José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, deu a entender que Carla estará vestida de Dummy quando entrar novamente na casa do BBB21. “E amanhã de manhã tem dummy invadindo a casa… Dummy invadindo a casa??? Será???”, escreveu o diretor-geral do reality show, fazendo mistério sobre o retorno da intérprete de Carine de A Força do Querer.

O diretor do confinamento não explicou se terá alguma dinâmica na casa e a sister, fantasiada de Dummy, estaria infiltrada entre os verdadeiro. Noo entanto, Carla estará de volta ao jogo com o poder de vetar qualquer decisão do anjo da semana em um prazo de 14 dias.

Como assistir a volta de Carla à casa do BBB21?

Para assistir a volta de Carla à casa mais vigiada do Brasil é preciso ser assinante do pay-per-view do BBB21 disponível na TV por assinatura ou no Globoplay, serviço de streaming da Globo.

O Big Brother Brasil é exibido 24 horas por dias através do pay-per-view enquanto o reality show não estiver no ar na TV. Para adquirir a transmissão em tempo real do confinamento na TV por assinatura é necessário entrar em contato com uma operadora de TV a cabo. Dentre as disponíveis estão OI TV, Claro TV, Sky e Net. No Globoplay os pacotes mensais custam a partir de R$ 22,90.

O retorno de Carla também será exibido na íntegra na edição desta quinta (11) que vai ao ar às 22h40, logo após a exibição de Amor de Mãe e do penúltimo capítulo de A Força do Querer, na Globo. Em tempo, a emissora exibe edições diárias entre 22h20 e 23h50.