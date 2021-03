BBB21: veja que horas começa a Ana Maria Braga com Carla Diaz

O Mais Você com apresentação de Ana Maria Braga nesta quarta-feira (24/3) terá como convidada Carla Diaz, que foi eliminada da atração com 44,69% dos votos do público em um paredão triplo contra Fiuk e Rodolffo na noite desta terça-feira (23). A agora ex-BBB vai tomar café e relembrar sua passagem pelo reality show. Veja que horas começa a Ana Maria Braga.

Que horas começa a Ana Maria Braga?

Que horas começa a Ana Maria Braga – O Mais Você que terá participação de Carla Diaz para um café da manhã especial com entrevista vai começar às 9h30 (horário de Brasília). O programa matinal vai começar logo após o Bom Dia Brasil, que tem apresentação de Ana Paula Araújo. Na edição, a siter vai relembrar pontos importantes de sua passagem pelo Big Brother Brasil.

Antes de ir ao programa de Ana Maria, Carla passou pelo Bate-Papo BBB com Ana Clara, onde viu suas primeiras imagens no reality show de confinamento da Globo, além de ficar sabendo quantos seguidores tem em suas redes sociais.

Programa Ana Maria Braga horário

Que horas começa a Ana Maria Braga? O Mais Você é exibido diariamente de segunda a sexta-feira, às 9h30 na Globo. O programa matinal que mistura informação, entretenimento e culinária pode ser assistido gratuitamente através do Globoplay, serviço de streaming da Globo, e na TV aberta. No entanto, caso não acompanhe a atração no horário de exibição original, só será possível assistir na íntegra sendo um assinante da plataforma. Os pacotes estão disponíveis a partir de R$ 22,90 mensais.

Como assistir Projota no BBB – A Eliminação?

Carla Diaz também vai participar de outras atrações do Grupo Globo. No Multishow, por exemplo, ela que é a sétima eliminada do BBB21 vai ser entrevistada no BBB – A Eliminação, programa que é comandado por Bruno de Luca e Vivian Amorim a partir das 21h30 ao vivo. Para assistir é preciso ser assinante do canal na TV por assinatura (OI TV, Claro TV e Net são algumas das opções disponíveis)

LEIA TAMBÉM: