BBB21: veja que horas começa o BBB hoje, sexta-feira (26/3)

Nesta sexta-feira (26/3) é dia de Big Brother Brasil (BBB21). O reality show que tem apresentação de Tiago Leifert trará a repercussão da prova do líder, vencida por Arthur Picoli. É a segunda vez que o crossfiteiro conquista a liderança na casa mais vigiada do Brasil. Veja que horas começa o BBB.

Que horas começa o BBB hoje?

O BBB que será exibido hoje vai começar às 22h40 (horário de Brasília), de acordo com a programação oficial da Globo. O reality show vai entrar no ar logo após a exibição da novela Amor de Mãe, escrita por Manuela Dias e protagonizada pelo trio Regina Casé, Adriana Esteves e Taís Araújo.

O que tem hoje no BBB21? O programa será exibido ao vivo com apresentação de Tiago Leifert e vai mostrar como foi a prova do líder, além da repercussão pela casa com Arthur na liderança. O resumo do dia de jogo dos participantes e o reforço da dinâmica do da semana também serão destaques da edição.

Veja a programação da semana

Segunda-feira: Jogo da Discórdia

Terça-feira: Eliminação

Quarta-feira: Festa do líder

Quinta-feira: Prova do líder

Sexta-feira: Prova do Anjo/ ou, Festa

Sábado: Festa com show/ ou, Prova do Jogo

Domingo: Formação de paredão

Como assistir o BBB21?

O Big Brother Brasil pode ser assistido diariamente na TV aberta através da Globo. O programa tem horários diferentes ao logo da semana, podendo variar entre 22h20 e 23h50 (horário de Brasília). Especialmente nesta sexta-feira (26), a atração será exibida às 22h40.

Além da TV aberta, o BBB21 é transmitido ao vivo 24 horas por dia no modo pay-per-view disponibilizado na TV por assinatura (Oi TV, Claro TV, Net). Os valores do pacote variam de acordo com cada operadora. No Globoplay, serviço de streaming da Globo, o pacote mensal custa R$ 22,90 e pode ser pago por cartão de crédito, Mercado Pago e débito em conta.

Na TV por assinatura, o usuário tem acesso a um mosaico de câmeras na mesma tela. O assinante pode selecionar apenas uma e assistir no modo tela cheia. Além disso, tem ferramentas interativas que tornam a experiência do usuário mais dinâmica. Já no Globplay, são disponibilizadas 11 câmeras da casa onde acontece o reality show.