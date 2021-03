BBB21: veja que horas começa o ‘jogo da discórdia’ hoje (1/3)

Após o quinto paredão do BBB21 ser formado, segunda-feira (1) é dia de colocar fogo no parquinho . Que horas começa o ‘jogo da discórdia? O programa começa às 22h50, logo após mais um capítulo da reapresentação de A Força do Querer.

De acordo com a programação oficial divulgada pela Globo, o horário de exibição pode sofrer alteração para mais ou para menos.

Que horas começa o jogo da discórdia?

Apresentado por Tiago Leifert, o BBB21 desta segunda-feira (1) vai começar a partir das 22h50, de acordo com a programação da Globo. Na edição, o público vai acompanhar a repercussão da formação do quinto paredão do reality show. Além disso, mais um jogo da discórdia será feito para elevar a temperatura no confinamento.

Devido a volta de Amor de Mãe à programação da Globo após pausa devido a pandemia de Covid-19, o Big Brother Brasil será exibido mais tarde. Por tanto, o horário disponibilizado pela Globo em sua programação oficial pode sofrer alteração para mais ou para menos antes da exibição do reality show.

Arthur, Projota e Lumena; saiba como votar

O BBB21, vale destacar, não tem horário fixo na programação da Globo, podendo entrar no ar entre as 22h20 e 23h50 (mais tarde em dias de Futebol).

- PUBLICIDADE -

Como assistir a prova do anjo do BBB21?

O jogo da discórdia será exibido ao vivo logo após a reapresentação da novela A Força do Querer, na Globo (22h horário de Brasília). O reality show pode ser assistido 24 horas por dia através do pay-per-view disponibilizado em duas plataformas: TV por assinatura e serviço de streaming.

Para assistir ao BBB21 no Globoplay é preciso ser assinante. Caso não seja, o pacote mensal custa R$ 22,90 e pode ser pago por cartão de crédito, PIX, boleto bancário ou débito em conta. Já na TV por assinatura, os valores sofrem variações de acordo com cada operada.