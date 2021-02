BBB21: 5 vezes que Tiago Leifert foi puro deboche

Tiago Leifert está no comando do BBB21 e como apresentador, ele acaba se envolvendo no jogo, e é quase que mais um ‘participante’ do reality da Globo. Por interagir com os brothers sabendo de tudo que acontece dentro e fora da casa, ele acaba soltando algumas piadas e sendo debochado com os confinados.

Pensando nisso, o DCI separou alguns desses momentos do programa e fora dele também.

Tiago Leifert imita Karol Conka no BBB21

Durante o programa ao vivo desta segunda-feira (22), Tiago Leifert não perdeu a oportunidade de debochar de Karol Conka, que está no quarto paredão do BBB21.

Em um dos blocos, quando os brothers já não podiam escutar, Leifert fez o sotaque e um tom de voz mais agudo como o de Karol. “Porque eu odeio o jogo da discórdia, eu vou lá e não faço esse tipo de coisa. Eu não fico jogando discórdia lá, assim, na véspera da festa, horas antes da festa, jamais faria uma coisa dessa, de entrar lá e fazer uma discórdia dessa, eu não porque eu não sou assim”.

Vídeo:

O TIAGO IMITANDO A KOBRA KKKKKKKKKKKKKK Não Karol / nossa Karol / sim Karol / gente a Karol / até a lumena / cara a Karol / louca #bbb21 #FESTABBB21 pic.twitter.com/1KqhgKrqfc — Leh (@Liah_x7d) February 23, 2021

Leifert debocha do resultado do paredão com Nego Di, Fiuk e Sarah

Cheio de ironia, Tiago Leifert brincou sobre o resultado que já era óbvio sobre o paredão entre Nego Di, Fiuk e Sarah. Na terceira berlinda do programa, o público quase que em unanimidade votou para que Nego Di fosse eliminado na semana passada.

Antes de anunciar o eliminado, ele chamou o último intervalo e debochou: “Nossa, quem será que sai hoje? Tá muito disputado”.

Tiago não tá se aguentando!!! “quem será que vai sair hoje!” HAHHAHA ninguém sabe #BBB21 — Sophia Abrahão 🍭 (@sophiaabrahao) February 17, 2021

BBB21 – Tiago ironiza e alfineta Pocah

Desde o começo do BBB21 os internautas têm brincado sobre Pocah dormir bastante na casa. A sister ganhou memes e até o apresentador Tiago Leifert deu uma alfinetada na sister em um dos programas ao vivo.

“Quem dorme não joga”, disparou Tiago e a câmera focou na cantora de funk. A sister vestiu a ‘carapuça’ e comentou: “depende, Tiago”. Depois que os brothers reagiram, ele brincou: “Eu não sei quem dormiu, eu não assisto ao Big Brother”.

Lumena não autorizou

Tiago Leifert também entrou na brincadeira e ironizou as falas de Lumena no BBB21. No Instagram, ele usou o filtro que ‘censura’ a imagem e está escrito ‘Lumena não autorizou. Na legenda, ele debochou: “Chegando hoje com um itinerário de jornadas que de fato transcende bastante a mediocridade da vivência às 22h35”, escreveu ele.

Apresentador faz piada com lista de ‘participates’ do BBB21

Antes mesmo de começar o BBB21, saíram vários nomes que eram de possíveis participantes do programa. Para rir da situação, Tiago Leifert compartilhou várias ‘noticias’ sobre a entrada de famosos, incluindo o Papa Francisco.

Segundo o apresentador, até mesmo Meghan Markle entraria no time ‘camarote’ deste ano. “Exclusivo! Veja lista de famosos cotados para o BBB 21“, divertiu-se ele.

