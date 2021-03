BBB21: veja que horas começa o reality show hoje, terça (9/3)

Nesta terça-feira (9/3) o Big Brother Brasil trará a falsa eliminação. Arthur, Caio, Carla Diaz e João Luiz disputam o paredão falso da vigésima primeira temporada do reality show que tem apresentação de Tiago Leifert, na Globo. Mas, que horas começa o BBB21 hoje? Veja a seguir.

Que horas começa o BBB21 nesta terça-feira (9)?

O BBB21 nesta terça começa às 22h45 no pique por causa do paredão falso. Um emparedado será eliminado de mentira e será levado para um quarto secreto onde ficará pelos próximos dias assistindo ao pay-per-view em uma tela gigante com imagem e som de qualidade. Quando voltar para a casa, o mais votado terá ainda o poder de anular a imunidade do anjo.

Como o paredão falso do BBB21 foi formado?

Anjo Arthur imunizou Projota

Líder Rodolffo indicou Carla Diaz da Xepa e João Luiz do Vip

Casa votou no confessionário – Arthur recebeu 4 votos e foi ao paredão falso

Contra golpe dos indicados do líder – Carla Diaz indicou Caio e João Luiz indicou Pocah

Prova bate e volta – Pocah venceu

Além do paredão falso, o episódio de hoje do BBB21 mostrará a repercussão do sexto jogo da discórdia que ocorreu na noite anterior na casa mais vigiada do Brasil. Na ocasião, os participantes tinham que sortear duas características em uma urna colocada na mesa de centro da sala de estar. As definições poderiam ser boas ou ruins Dentre as palavras sorteadas estavam aliado e decepção.

Como funciona o jogo da discórdia?

Toda segunda-feira Tiago Leifert, apresentador do BBB21, entra ao vivo para a tradicional ‘reunião de condomínio’ com os moradores da casa mais vigiada do Brasil. Na dinâmica, a produção procura fazer os participantes se posicionarem no jogo e destacar suas prioridades e desavenças. O game muda de sentido a cada semana.

Como assistir o BBB21?

Acompanhe o BBB21 diariamente na TV aberta através da Globo. A emissora exibe edições diárias entre 22h20 e 23h50, mas nesta terça-feira a atração que tem direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, e direção de Rodrigo Dourado, será exibida a partir das 22h45.

Você também pode assistir o Big Brother Brasil 24 horas por dias através do pay-per-view enquanto o reality show não estiver no ar na TV. A Globo disponibiliza duas opções, sendo uma delas a TV por assinatura (os valores do pacote sofrem alteração de acordo com cada operadora). O Globoplay, é outra opção com mensais de R$ 22,90.