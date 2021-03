BBB21: votação será aberta e com surpresa do Big Fone

Os brothers e sisters serão surpreendidos na próxima votação será aberta no BBB21. Isso porque, na edição desta quinta-feira (25/3) Tiago Leifert, apresentador do reality show, informou que a votação será aberta e ao vivo. Além disso, o Big Fone vai tocar, interferindo na dinâmica.

Votação aberta BBB21

Tiago Leifert explicou que o paredão da semana terá quatro indicados, que com a prova bate e volta serão três. No sábado (27), o Big Fone vai tocar e quem atender terá a missão de entregar uma pulseira branca para um concorrente. A voz misteriosa não dirá para que serve a pulseira, como normalmente acontece. No entanto, quem receber vai iniciar a formação que será aberta.

A formação de paredão vai ocorrer neste domingo (28) em edição ao vivo após o Fantástico. Primeiro, o anjo vai imunizar um aliado com o colar de imunidade. Logo depois, o líder Arthur vai indicar um concorrente direto paredão. Especialmente nesta semana, o indicado do líder tem direito a contra golpe.

Votação aberta BBB21 – a formação vai continuar aberta com o voto da casa. Antes disso, será revelado o conteúdo do Big Fone e quem estiver com a pulseira vai iniciar a votação. Por fim, quem receber mais votos estará no paredão e também terá direito a contra golpe. Todos os indicados, exceto a escolha do líder vão participar da prova bate e volta em que um se salva da votação do público.

Que horas começa o BBB?

O BBB21 é exibido diariamente na TV aberta pela Globo. Os horários em que o programa entra no ar sofrem alterações dependendo do dia da programação da emissora, podendo ser entre 22h20 e 23h50. No entanto, neste domingo, dia de formação de paredão aberta, o Big Brother Brasil vai começar às 22h40.