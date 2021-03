Quantos seguidores a Sarah do BBB21 tem?

Enquanto Juliette quebra recordes, Sarah segue o caminho contrário de sua principal adversária no Big Brother Brasil. Nesta quinta-feira (25/3), a analista em marketing conseguiu perder quase 300 mil seguidores no Instagram, de uma sequência de queda que já dura mais de uma semana. Veja quantos seguidores tem Sarah do BBB21.

Sarah já perdeu milhares de seguidores

Levantamento feito pelo jornal DCI mostra que Sarah Andrade tem até o fechamento deste texto 7,179.088 seguidores no Instagram. No entanto, entre meia noite e 21h30 desta quinta, a sister sofreu uma queda de 239.219 mil fãs. A queda não é exclusivamente de hoje. Há mais de uma semana, a loira segue caindo na popularidade.

Entre o dia 18 de março e 25, Sarah perdeu mais de 634 mil seguidores no Instagram. Em termos positivos, somente nos dias 18 e 20, a sister ganhou seguidores (sendo 3 mil e 12 mil respectivamente).

Popularidade em baixa

Apesar de ainda ser a segunda participante que mais ganhou seguidores desde que entrou no BBB21, Sarah está perto de perder o posto para Gilberto, que ganhou pouco mais de 6,6 milhões.

A popularidade da sister começou a cair há pouco mais de uma semana, quando passou a adotar uma postura debochada sobre a pandemia de Covid-19 e críticas a Juliette, que até então fazia parte do G3.

Em uma das ocasiões em que polemizou sobre a pandemia, Sarah disse que frequentava festas enquanto participava do processo de seleção para entrar no BBB21. “Quando eu fiz a entrevista, eles falaram: ‘a pandemia não existe para você? Ninguém tá morrendo pra você?’. Eu disse: ‘oxi, eu não tô sentindo nada’”, contou ela, aos risos.

Produção do BBB21 se pronuncia

Na edição da última terça-feira (23), Tiago Leifert entrou ao vivo na casa mais vigiada do Brasil para alertar a todos os participantes sobre a pandemia de Covid-19. A decisão surge após os comentários polêmicos de Sarah sobre a doença.

“A segunda onda veio realmente muito pesada. Se vocês acham que melhorou, que vocês vão sair dai e vai estar tudo bem, não é o caso. A gente ainda tá no meio da pandemia. Eu sei que vocês olham as festas, as provas, e acham que está tudo bem, mas não tá tudo bem. A gente continua trabalhando da mesma forma do ano passado, com várias restrições, com álcool, lavando a mão, máscara o tempo inteiro”, disse.