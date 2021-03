Chiquitita do BBB21: relembre cenas de Carla Diaz na novela infantil

O reality show é BBB21, mas você certamente já ouviu algum participante falar a frase icônica ‘não me diga mentirinhas, dói demais’. Isso porque, Carla Diaz, uma das participantes do Big Brother Brasil, atuou na primeira versão da novela infantil Chiquititas, que foi ao ar no SBT de 1997 a 2001. Relembre cenas da Chiquitita do BBB21 na novela que marcou gerações

Chiquitita do BBB21

Coração com Buraquinhos é uma das principais músicas da trilha sonora de Chiquititas e já foi cantarolada por vários moradores da casa mais vigiada do Brasil que relembraram a carreira de Carla. Na novela do SBT, a atriz interpretava Maria, uma garota órfã que encontra no orfanato Raio de Luz uma nova esperança para viver cercada de pessoas que a amam.

Crise de ciúmes

Chiquitita BBB21 – na novela do SBT, a personagem de Carla Diaz teve um momento de crise de ciúmes de uma colega do Orfanato Raio de Luz, onde se passava a maioria das cenas do folhetim infantil. A pequena foge do local e dos olhos da tia Carol, interpretada por Flávia Monteiro e deixa todo mundo preocupado.

Em um jardim, Maria sobe em uma árvore e encontra um homem desconhecido que lhe passa bons conselhos. Na ocasião, a pequena diz para o homem que sua melhor amiga está construindo uma amizade com outra menina, o que a deixou com ciúmes e medo de perder sua amiga. O homem, então, pede para as três serem amigas.

O pai dos sonhos

Outro momento vivido pela Chiquitita do BBB21 na novela Chiquititas é uma cena fofa com a tia Carol. A pequena diz que por diversas vezes imaginou como seria o pai dos seus sonhos. Um homem bom. A tia Carol a explicou que ‘o melhor pai não está no sangue, está no amor’.

Carla Diaz no BBB21

Antes de entrar no Big Brother Brasil, Carla Diaz resolveu divertir o público com vídeos interativos sobre suas personagens. Dentre elas, Maria. A triz usou um figurino original da novela que foi gravada em Buenos Aires, na Argentina.

Já confinada no reality show, a chiquitita do BBB21 já protagonizou diversos momentos. A sister atendeu ao Big Fone e mandou três participantes direto para o paredão. Além disso, se tornou anjo uma vez e imunizou Camilla de Lucas, sua amiga no confinamento. A famosa, que atualmente está com 30 anos, se envolveu amorosamente com o participante anônimo Arthur e atualmente está no paredão falso.