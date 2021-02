Veja como está o elenco de ‘Chiquititas’ 24 anos depois

Sucesso do SBT, Chiquititas estreou em 1997 e se manteve no ar até 2001. A novela revelou diversos talentos da TV, atores e atrizes que são conhecidos no mundo da dramaturgia até hoje. Por conta da trama original ser argentina, o elenco de Chiquititas se mudou para Buenos Aires, local em que a novela era gravada pelo canal de Silvio Santos em parceria com a Telefe.

A novela mostrava a vida de crianças que viviam em um orfanato chamado Raio de Luz, dirigido pelo bondosa Carolina. Em julho, a produção completará 24 anos desde a estreia e muita coisa mudou desde então para o elenco de Chiquititas, confira como estão os principais atores e atrizes da novela.

Flávia Monteiro do elenco de Chiquititas

Interpretando a diretora do orfanato, Flávia esteve em todas as temporadas da novela.

Nelson Freitas

Muito conhecido no mundo da TV, Nelson Rodrigues interpretou Fernando em Chiquititas, par romântico de Flávia Monteiro.

Carla Diaz

Atualmente participando do BBB21, Carla Diaz interpretou Maria. Além de atuar no SBT, a atriz também já trabalhou na Record e Globo.

Fernanda Souza

Uma das atrizes do elenco de Chiquititas que ficou muito famosa foi Fernanda Souza, que interpretou a inesquecível Milli.

Aretha Oliveira era do elenco de Chiquititas

Aretha era um dos rostos mais conhecidos do elenco, ela interpretava Pata.

Elenco de Chiquititas – Ana Olivia Seripieri

Ana Olivia era a personagem Pati na produção do SBT.

Beatriz Botelho no elenco de Chiquititas

Beatriz foi a personagem Ana na novela sobre as crianças do orfanato Raio de Luz.

Giselle Medeiros

Giselle atuava como Dani no elenco de Chiquititas na versão de 1997. Na novela de 2013, a personagem ficou a cargo de Carolina Chamberlain.

Pierre Bittencourt

Pierre Bittencourt era o famoso “Mosca”, irmão de Pata, personagem de Aretha Oliveira.

Felipe Chammas

Felipe também fez parte do elenco da novela Chiquititas e interpretou Rafa.

