Enquete BBB 21: Carla, João, Caio ou Arthur, quem deve ‘sair’?

O jogo do BBB21 teve uma reviravolta e Carla, João, Caio ou Arthur estão no paredão falso. A berlinda tem 4 pessoas, mas a eliminação não será real. Os brothers acreditam que uma pessoa será eliminada e o resultado será revelado na próxima terça-feira 9/3. Vote na enquete BBB 21 e veja como funciona a votação no Gshow:

Enquete BBB 21:

Paredão falso BBB21

Primeiramente, Arthur imunizou Projota com o colar da anjo. Depois, o líder Rodolffo indicou Carla Diaz da xepa e, como estava combinado com o público, ele precisou escolher alguém do vip e mandou João para a berlinda.

Arthur foi o mais voto da casa.

Para piorar a situação do jogo, os indicados pelo líder ganharam o poder do contragolpe e indicaram Caio e Pocah.

Na prova do bate e volta, Pocah se salvou. Portanto, o paredão da semana é formado por Carla Diaz, João, Caio e Arthur.

De acordo com a dinâmica estabelecida pela produção, o mais votado pelo público será eliminado e ficará ausente da casa por alguns dias. A pessoa privilegiada ficará isolada em um quarto assistindo a tudo que se passa dentro da casa. Depois então retornará ao reality para a surpresa dos brothers.

A votação da enquete BBB21 pela votação do gshow já começou. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações. Sua conexão à internet deve estar boa para garantir a conclusão do voto. Agora basta escolher na enquete bbb 21 quem você quer que vá para o quarto falso.

Enquete BBB 21 – Veja a programação:

Segunda-feira (8/3): jogo da discórdia;

Terça-feira (9/3): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quinta-feira (11/3): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (12/3): prova do anjo;

Sábado (13/3): dia de festa;

Domingo (14/3): lá vem paredão.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 21 no DCI.