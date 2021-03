Enquete BBB 21: Projota, Pocah ou Thais, quem deve sair?

Projota, Pocah e Thais estão no paredão do BBB21 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair? Vote na enquete BBB 21:

Quem está no paredão?

Projota: o rapper foi indicado ao paredão pelo líder Fiuk e por isso não teve direito a participar da prova “Bate e Volta”. O cantor não esperava a indicação, mas há semanas estava na mira dos brothers. Aliás, Projota era o anjo da semana e entregou a imunidade a Arthur.

Pocah: a funkeira foi parar na berlinda após votação da casa. No jogo, ela viveu poucos atritos, mas do lado de fora ganhou fama de dorminhoca.

Thais: a cirurgiã-dentista encara sua primeira berlinda após ser a mais votada da casa. A jovem de 27 anos viveu um breve romance com Fiuk na casa, mas não foi correspondida. Além disso, a sister integrou o chamado “grupo das plantas”, conhecido por evitar polêmicas.

Veja como foi a prova bate e volta para escapar do paredão

Enquete BBB 21 – Veja a programação:

Segunda-feira (15/3): jogo da discórdia;

Terça-feira (16/3): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quinta-feira (17/3): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (18/3): prova do anjo;

Sábado (19/3): dia de festa;

Domingo (20/3): lá vem paredão.

A votação da enquete BBB21 pela votação no gshow começa no domingo, dia 14. Para participar, é preciso ter uma conta Globo. O cadastro é simples e gratuito, e também pode ser feito com a sua conta do Facebook ou do Google. O cadastramento precisa ser realizado apenas uma vez e vale para futuras votações.

