Aos olhos do público, muitos vilões passaram pelo BBB21. A audiência adora assistir as confusões e intrigas entre os mocinhos e os participantes mais polêmicos – afinal, essa é a fórmula perfeita para um reality de sucesso. E na edição desse ano não foi diferente. Muitos brothers foram ‘cancelados’ nas redes sociais por apresentarem comportamentos e falas controversas. Agora, a quase um mês da final, o DCI quer saber: quem é o maior vilão da edição? Vote na enquete BBB21.

Enquete BBB21

Enquete BBB21: quem é o maior vilão da edição deste ano? Sarah

Gilberto

Juliette

Lumena

Karol Conka

Projota

Nego Di

Caio

Rodolffo

Fiuk

Arthur

Carla Diaz

Viih Tube Vote

Karol Conká, Nego Di, Lumena e Projota

Os quatro polêmicos participantes foram considerados por muitos fãs do programa como os vilões do BBB21. Karol Conká e Nego Di bateram o recorde de maior rejeição da história – a cantora foi eliminada com 99,17% dos votos e o comediante, 98,76%. Projota também teve um alto índice de votação, somando 91,89%, e Lumena com 61.31%. Uma das atitudes do grupo, que ficou conhecido na internet como “gabinete do ódio”, que mais marcou o público foi o tratamento dado a Lucas Penteado. O brother desistiu do jogo por não aguentar a pressão psicológica sofrida dentro da casa.

Enquete BBB21 – Arthur

O amigo fiel de Projota viveu um intenso romance com Carla Diaz dentro do programa, e foi muito criticado pela forma com que tratou a atriz. Apesar de não ser um dos participantes mais queridos pelo público, o capixaba já escapou de dois paredões, pois disputava a preferência do público com pessoas ainda mais rejeitadas.

Sarah

Nas primeiras semanas do BBB21, ninguém nunca imaginaria que Sarah poderia se tornar uma das maiores vilãs da edição. A sister era uma das favoritas ao prêmio de R$1,5 milhão, ao lado de Gilberto e Juliette, o ‘G3’. Porém, ao longo do programa, o grupo rachou e Sarah e Juliette, inclusive, trocaram votos durante a formação de um paredão. A brasiliense perdeu o favoritismo com falas polêmicas em tom debochado sobre a pandemia de covid-19 e sobre o atual presidente do país.

