Ex-BBB Babu Santana pede eliminação de Rodolffo do BBB21

Durante o Plantão BBB exibido na tarde desta terça-feira (6/4) na Globo, Babu Santana opinou sobre o episódio em que durante o jogo da discórdia do dia anterior, João Luiz denunciou uma fala racista de Rodolffo no BBB21. O ex-BBB chegou a pedir a eliminação do cantor sertanejo do reality show.

O ex-BBB Babu Santana, que participou do BBB20, rebateu críticas dos fãs e apoiadores de Rodolffo de que a denúncia de João Luiz seria ‘mimimi’. O ator de Salve-se Quem Puder também respondeu ao cantor afirmando que ‘o cabelo dele [João] não parece com uma peruca’.

“Em 2021 não tem desculpa, não é ‘mimimi’. Isso não é piada. Isso não é mais aceitável. O cabelo dele não parece com aquela peruca e não tem que ter comparação com nada. O que mais me assusta é um ser humano não enxergar o que ele estava fazendo e continuar propagando um show de asneira que ele falava. Foi um bom exemplo de racismo estrutural, é o cara nem enxergar que ele está sendo racista”, disse,

Durante sua participação no Plantão BBB, o ex-BBB foi questionado pela apresentadora Ana Clara Lima sobre o que faria se estivesse confinado no reality show. “Eu acho que eu seria expulso da casa, diferente do João eu acho que não ia deixar passar batido quando aconteceu”.

O ator também criticou a postura de Rodolffo durante a edição ao vivo do BBB21 desta segunda-feira (5/4) ao tentar justificar o seu comentário polêmico. “O cara [Rodolffo] se justifica como se ele fosse um recém-nascido, ele ‘não sabia’ disso. Ele é detonado, e quando as pessoas iam falar com ele, um a um, ele ainda insiste em rogar pela afrodescendência dele, insiste em falar um monte de besteira. E a maior prova de que isso é um absurdo e de que isso é uma realidade que o João vive, é de que pessoas aqui fora que viram tudo, ainda apoiam um discurso desse, dessa ‘pseudo inocência”.

Quem Babu quer eliminar do BBB?

Ao fim do Plantão BBB, o ex-BBB Babu Santana criticou a onda de apoio que Rodolffo vem recebendo de apoiadores e pediu a eliminação do cantor no paredão de hoje com Caio e Gilberto.

“O que me deixa assustado é que têm pessoas aqui fora que estão vendo tudo. Vocês apoiarem, acharem um argumento que endosse esse comportamento desse cidadão, me perdoe. Você tá completamente errado. Eu sou o primeiro a puxar um paredão pra esse cara sair”, disparou.

