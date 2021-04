Paredão BBB21: veja quem votou em quem e como votar

Quem está no paredão? Caio, Gilberto e Rodolffo estão no 10ª paredão BBB21, formado na noite deste domingo (4/4) em edição ao vivo comandada por Tiago Leifert. Assim como toda semana, uma nova dinâmica é lançada pela produção. Dessa vez, duas votações sendo uma fechada no confessionário e outra aberta na sala de estar, movimentaram o reality show. Veja como foi a formação do paredão BBB21.

Como foi formado o paredão BBB21?

O paredão BBB21 da semana foi formado com dinâmica inédita na história do reality show. Primeiramente, Fiuk e Gilberto, anjos da semana, imunizaram João Luiz. Logo depois, Viih Tube, líder da vez, indicou Gilberto diretamente ao paredão. Em seguida, a casa votou no confessionário e Rodolffo e Juliette empataram com 4 votos cada. Viih Tube desempatou, colocando Rodolffo no paredão.

Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, surpreendeu os brothers e sisters ao anunciar votação aberta na sala de estar para definir o terceiro emparedado. Juliette e Caio empataram com 4 votos. A líder da semana desempatou, indicando Caio à berlinda. Por fim, o comunicador informou que o mais votado pela casa na votação aberta teria direito ao contra golpe. Juliette foi a escolha e se juntou aos demais emparedados no paredão.

Todos os indicados, exceto, Gilberto que foi escolhido pela líder Viih Tube, jogaram a prova bate e volta. Juliette levou a melhor e se livrou da votação do público.

Veja o resumo da dinâmica do paredão BBB21

Anjo (Fiuk e Gilberto) imunizou João

Líder Viih Tube indicou Gilberto

A casa votou no confessionário. Juliette e Rodolffo empataram com 4 votos cada. Líder Viih Tube desempatou, escolhendo Rodolffo ao paredão.

Votação aberta. Juliette e Caio receberam 4 votos cada. Líder Viih Tube desempatou, escolhendo Caio ao paredão.

Contra golpe do indicado da casa na votação aberta. Caio escolheu Juliette foi emparedado

Prova bate e volta – Juliette vencedor

Quem votou em quem no paredão BBB21?

Caio votou em Juliette

Pocah votou em Juliette

Fiuk votou em Arthur

Arthur votou em Juliette

Juliette votou em Rodolffo

Rodolffo votou em Juliette

Thaís votou em Caio

João Luiz votou em Rodolffo

Camilla de Lucas votou em Rodolffo

Gilberto votou em Rodolffo

Veja como foi a votação aberta

Rodolffo votou em Juliette

Arthur votou em Juliette

Caio votou em Juliette

Fiuk votou em Arthur

Gilberto votou em Pocah

Pocah votou em Juliette

Camilla de Lucas votou em Caio

Thaís votou em Caio

João Luiz votou em Caio

Juliette votou em Caio

Como foi a prova do líder?

Quem é o líder? Os participantes tunham que ficar em uma pista de dança, sendo obrigados a dançar quando uma música estiver tocando. Após o fim da canção, um cronômetro é acionado em um telão gigante (com look da vez) e os participantes precisarão montar o look de uma marca patrocinadora com peças de quebra-cabeça

Após a montagem, os competidores devem apertar um botão vermelho que confirma a realização da prova e retornar para a pista de dança. Viih Tube foi a última a sair após 14 horas de prova e se tornou líder.

Como foi a prova do anjo?

Quem é o anjo? Os participantes tinham que trazer duas latas de refrigerantes de um lado para o outro. Primeiro, o competidor de colete laranja tinha que pegar uma lata, subir em uma lata gigante enquanto o de colete verde fazia movimentos giratórios em uma máquina para trazê-lo até o seu lado. Logo depois, o competidor de identificação laranja tinha que descer da lata gigante e depositar o objeto em um dos nichos. Fiuk e Gilberto foram mais rápidos e conquistaram o anjo duplo.

Paredão BBB21 votar no Gshow?

Para eliminar um participante do BBB21 é preciso votar no site oficial do reality show no Gshow. Para isso, é preciso ter um cadastro que confere o direito de participar das votações do Big Brother Brasil. Caso não tenha um cadastro, é necessário criar usando e-mail principal para acesso a conta.

Assim que é feito cadastro, a plataforma do programa envia um e-mail para validação da conta. O cadastro é válido para todas as votações do BBB21. Ao acessar o campo de votação, você verá todas as opções disponíveis para eliminar seguida de nome e foto. Veja o passo a passo para votar nos paredões do Big Brother Brasil.

Faça login

Selecione a opção que deseja que seja eliminada do BBB21

Clique na validação de Captcha

Clique em votar em seguida

