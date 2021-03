Paredão falso BBB21: 5 coisas que você precisa saber

O paredão falso BBB21 tem agitado os fãs do programa desde a última semana, quando a dinâmica foi revelada. Com tantas regras, alguns internautas ficaram confusos com a berlinda fake e sobre o andamento do jogo. Para ajudar a esclarecer todas as dúvidas, o DCI fez uma lista com tudo o que o público precisa saber para acompanhar os próximos dias do reality.

Como funciona o paredão falso BBB21?

Nesta semana, ninguém será eliminado do reality, mas é claro que os brothers ainda não sabem disso. Um dos indicados à berlinda (Arthur, Caio, Carla e Arthur) vai para um quarto secreto. O participante escolhido pelo público poderá assistir e ouvir até seis conversas que estiverem rolando na casa. Depois, o jogador voltará para a casa mais vigiada do Brasil. Além disso, o paredão falso vem recheado de prêmios para os indicados.

Veto do Anjo – O mais votado pelo público, além de ir para o quarto secreto, também ganha o Veto do Anjo, que pode ser usado em até duas semanas. Com esse poder, o jogador pode vetar a escolha do castigo do monstro ou destino do colar da imunidade.

Prova do Líder – Todos os indicados ao paredão falso têm vaga garantida na próxima prova do líder, que acontece na quinta-feira, 11/03.

Voto peso dois – Quem ficar em quarto lugar na berlinda, ou seja, o menos votado pelo público, ganhará o poder do voto peso dois. Na próxima formação de paredão, o voto no confessionário dessa pessoa valerá duas vezes.

Imunidade dupla – O líder dessa semana, Rodolffo ganha imunidade durante duas semanas.

Duração do paredão falso BBB21 – Ainda não se sabe quanto tempo o “eliminado” ficará no quarto secreto. Nas edições anteriores, o tempo de permanência fora da casa variou entre dois dias a algumas horas.

Que horas começa o BBB21 nesta terça-feira (9)?

O BBB21 está programado para começar às 22h45, logo após a exibição dos episódios das novelas A Força do Querer e Amor de Mãe. Além de mostrar a falsa eliminação de um participante, a edição também deve reprisar os melhores momentos do jogo da discórdia de ontem.

Para acompanhar o programa, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo ou assistir ao BBB através da plataforma de streaming GloboPlay.

