Quem tem mais seguidores no BBB21? Veja a lista completa

O número de seguidores do Instagram dos brothers é um dos indicadores de popularidade. Os números sobem e caem de acordo com as atitudes de cada jogador dentro da casa. O programa já está quase chegando a 50 dias de duração (de um total de 100) e os confinados já ganharam e perderam fãs nas redes sociais. Confira abaixo quem tem mais seguidores no BBB21 até o momento.

Quem tem mais seguidores no BBB21? Grupo Pipoca

Juliette é a mais seguida do grupo pipoca, com 13 milhões de seguidores. Antes de entrar na casa, a advogada era seguida por 3 mil pessoas. Ao contrário dos outros brothers, a paraibana ainda não registrou queda do número de seguidores e tem se consolidado como a jogadora mais popular.

A braziliense Sarah é acompanhada por 8,2 milhões de pessoas. A sister já perdeu mais de 700 mil seguidores na última semana após declarar apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Antes de entrar no reality, ela era seguida por 18,2 mil contas.

Gilberto é o terceiro mais seguido, mas assim como Sarah, também vem sofrendo queda após falar mal de Juliette na madrugada desta terça. Até a tarde de hoje (10), o brother já havia perdido mais de 300 mil seguidores. Agora, ele soma 6,5 milhões de pessoas que o acompanham no Instagram. Enquanto era anônimo, ele somava 9,7 mil seguidores.

ATUALIZAÇÃO! Gilberto acaba de 'cair' pra 6,5 MILHÕES de seguidores no Instagram. Ontem (9), ele tinha +6,8 milhões na rede. #BBB21

Caio que tinha 12 mil seguidores antes do reality, atualmente acumula 3,4 milhões. Entretanto, algumas atitudes do brother dentro da casa o fizeram perder mais de 50 mil seguidores nos últimos dias, de acordo com a plataforma Social Blade.

Thaís também acumulava 12 mil seguidores quando era anônima. Hoje, tem 1,5 milhão. Ao contrário de outros confinados, a dentista vem em constante crescente e ainda não registrou quedas.

Arthur atualmente soma 1,3 milhões de fãs no Instagram, mas vem perdendo seguidores diante de seu comportamento no reality. Nos últimos dias, mais de 27 mil pessoas deixaram de seguir o instutor de crossfit. Antes do reality, ele era seguido por 50 mil pessoas.

João Luiz saiu de 6,2 mil seguidores para 1,2 milhão durante sua participação no BBB. O professor vem crescendo na rede e teve um ‘boom’ depois de enfrentar Projota no jogo da discórdia. Apenas nesse dia, ele ganhou mais de 100 mil seguidores no Instagram.

Grupo Camarote

Viih Tube entrou na casa já com 16,2 milhões de seguidores. Hoje, ela soma 17,4 milhões de pessoas que a acompanham. A sister também não registrou queda até o momento e continua com o posto de integrante do BBB21 com mais seguidores.

Pocah acumulava 11,4 milhões no Instagram antes de entrar na casa. Atualmente, tem 12,2 milhões de seguidores.

Carla Diaz saiu de 2,1 milhões de seguidores para a marca atual de 6,6 milhões. Com seu nome em evidência após o paredão falso, a atriz ganhou mais de 100 mil seguidores nas últimas 24 horas.

Camilla de Lucas acumula 6,1 milhões de seguidores. Antes de sua participação no BBB21, esse número era de 2,9 milhões. A sister tem registrado diariamente um crescimento de 30 a 40 mil seguidores.

Rodolffo hoje é acompanhado por 3,8 milhões de pessoas. Antes do reality, ele somava 1,4 milhão de fãs. Na última segunda-feira, ele registrou queda de mil seguidores, após indicar Carla Diaz e João Luiz ao paredão.

Fiuk acumula atualmente 2,8 milhões de seguidores no Instagram. Ele entrou com 1,3 milhão e também tem mostrado crescimento, sem quedas significativas.

Projota, que iniciou o reality com 2,9 milhões de seguidores, chegou a alcançar mais de 4,5 milhões de fãs, mas vem em constante queda. Nas últimas semanas, perdeu mais de 800 mil pessoas que o acompanhavam e hoje tem 3,7 milhões.

Ranking: seguidores BBB21

Viih Tube – 17,4 milhões de seguidores

Juliette – 13 milhões de seguidores

Pocah – 11,4 milhões de seguidores

Sarah – 8,2 milhões de seguidores

Carla Diaz – 6,6 milhões de seguidores

Gilberto – 6,5 milhões de seguidores

Camilla de Lucas – 6,1 milhões de seguidores

Rodolffo – 3,8 milhões de seguidores

Projota – 3,7 milhões de seguidores

Caio – 3,4 milhões de seguidores

Fiuk – 2,8 milhões de seguidores

Thaís – 1,5 milhões de seguidores

Arthur – 1,3 milhões de seguidores

João – 1,2 milhões de seguidores

