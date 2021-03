BBB21: Camilla sensitiva? 3 vezes que a sister previu algo

Camilla de Lucas já havia comentando que conseguia “sentir” algumas coisas, o que a fazia seguir sua intuição no BBB21. Após alguns acontecimentos do confinamento que foram previstos pela sister enquanto sonhava, a influenciadora digital ganhou o apelido de “Camilla sensitiva“.

Ao ser a mais votada no paredão falso do BBB21 e ser levada ao quarto secreto do programa, Carla Diaz comentou: “a Camilla é sensitiva mesmo”, já que a carioca já havia previsto a berlinda fake.

Camilla de Lucas previu paredão falso do BBB21

Após a formação do paredão falso, no domingo (7), Camilla contou para Projota sobre um sonho que teve no confinamento. A sister disse que via uma pessoa impostora assistindo a tudo o que acontecia na casa. A influenciadora digital também falou sobre o assunto para Carla Diaz, quando a atriz especulou sobre ir para a “segunda dimensão”, local fora da casa em que os brothers costumam realizar provas.

A carioca disse que sentia que a ida para a “segunda dimensão” podia acontecer e Carla comentou que esperaria pela terça-feira (9) para poder confirmar se a amiga estava certa, e não é que ela estava mesmo! Nesta semana do sonho de Camilla de Lucas, o paredão do BBB21 foi falso e Carla Diaz está neste momento no quarto secreto assistindo o pay per view do programa.

Camilla previu brothers machucados em prova

Outro momento que Camilla de Lucas “ficou sabendo com antecedência” por meio de um sonho foi quando Caio e Arthur se machucaram na quarta prova do líder do BBB21. A carioca contou que havia sonhado com Rodolffo se acidentando durante a disputa e recebendo a ajuda de Projota.

Depois do ocorrido, a sister voltou a conversar sobre o assunto com alguns colegas de confinamento do BBB21. “No meu sonho quem se machucava era o Rodolffo e quem ajudava a perna dele era o Projota. Depois a Lumena falou: ‘faz muito sentido porque o Rodolffo era o acidentado [no sonho] e ele tem uma conexão muito grande com o Caio e o Projota tem uma conexão com o Arthur'”, disse a influenciadora digital.

Camilla previu liderança de Sarah no BBB21

E a sensitiva do Big Brother também previu outra coisa envolvendo a quarta prova do líder da edição: quem venceria a prova. “No meu sonho a Sarah conseguia ver a família dela, e ela acabou ganhando a liderança e vendo as fotos da família dela”, disse Camilla.

“Acredito muito em sonhos, eu acredito que sonhos estão relacionados a coisas que você vive ou respostas que vão chegar para você”, completou a sister do BBB21 durante a conversa.

Camilla contando sobre o sonho que teve algumas semanas atrás.

Camilla: “Eu sonhei com acidente em prova.”

