Tiermaker BBB21: aprenda a fazer o ranking dos favoritos

Os fãs do Big Brother Brasil tem usado uma nova ferramenta para fazer o ranking de seus participantes favoritos: o Tiermaker. Se trata de um site em que cada pessoa pode fazer seu ranking de preferência entre os brothers, baixar a imagem e compartilhar nas redes sociais. É uma forma muito simples que os internautas encontraram para mostrar aos amigos suas opiniões sobre o elenco, desde quem é mais amado até os mais odiados. Aprenda abaixo a fazer o seu próprio Tiermaker BBB21.

Como fazer o Tiermaker BBB21?

A plataforma funciona de maneira bem fácil e intuitiva. Primeiro, é necessário entrar na página do Tiermarker. Em seguida, será disponibilizada uma tabela com as imagens de todos os participantes.

Para mover um participante de categoria, basta clicar sobre a imagem e arrastar para o local desejado. Além disso, as categorias disponibilizadas do lado esquerdo são totalmente editáveis. Os usuários do site podem escrever o que quiserem em cada linha. É só clicar no quadradinho desejado e editar.

O Tiermaker também permite mudar as cores das categorias, adicionar ou subtrair linhas, clicando nas setas e nos ícones de configuração à direita. Para baixar a imagem gerada no Tiermaker BBB21, é só clicar no botão Save/Download, localizado logo abaixo da tabela.

Uma outra função disponibilizado é o Community Rank. Ao clicar nesse link, é possível ver o ranking dos demais usuários da plataforma.

Além do ranking de preferência, os internautas têm usado o recurso para fazer muitos memes e postar nas redes sociais.

meu tiermaker do bbb que eu fiz agora na base do ódio #BBB21

