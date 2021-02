Queridômetro BBB 21: Sarah volta do paredão e ganha corações (17/2)

Um dia após a eliminação de Nego Di, os brothers realizaram mais uma ‘raio-x’ no confessionário e parece que o jogo começou a mudar de acordo com o queridômetro de cada um no BBB 21.

Sarah, que recebia bombas e emojis de cobra, hoje recebeu apenas emojis positivos depois que voltou do paredão. A sister foi a menos votada com a menor porcentagem de votos da história do BBB com 0,37%.

Veja como foi o queridômetro dos brothers no BBB 21

Arthur do BBB 21 recebeu seis carinhas felizes, oito corações e um coração partido de Fiuk.

Caio teve seis carinhas felizes e nove corações.

Camilla de Lucas recebeu três carinhas felizes e doze corações.

Carla Diaz ganhou uma carinha triste, duas carinhas felizes e doze corações.

Fiuk seis carinhas felizes, oito corações e um coração partido.

Gilberto recebeu três carinhas felizes, onze corações e uma banana dada por Carla Diaz.

João recebeu duas carinhas felizes e treze corações.

Juliette teve quatro carinhas felizes e onze corações.

Karol Conka teve quatro carinhas felizes, uma bomba, um coração partido e nove corações no queridômetro do BBB 21.

Lumena recebeu duas carinhas felizes, uma bomba, onze corações e um coração partido.

Pocah teve três carinhas felizes e doze corações.

Projota recebeu seis carinhas felizes e nove corações.

Rodolffo ganhou nove carinhas felizes e seis corações no queridômetro do BBB 21.