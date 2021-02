BBB 21: Ana Maria Braga é gentil com Nego Di e tenta consolar eliminado

Nas manhãs de quarta-feira, os eliminados do BBB 21 sempre passam por uma sabatina no Mais Você. Ana Maria Braga conversa com o participante que acabou de deixar o confinamento sobre o reality show, opiniões e reações . Hoje, 17 de fevereiro, a apresentadora entrevistou Nego Di, que conseguiu conquistar a maior rejeição da história do programa, e deixou o confinamento na noite de terça (16).

Contrariando muita gente na internet que achou que Ana Maria Braga seria incisiva com Nego Di e que a apresentadora criticaria o comportamento do humorista no BBB 21, Ana Maria teve uma postura diferente ao perceber que o gaúcho estava abalado, a apresentadora foi gentil e soltou vários comentários de conforto ao ex-brother.

Entrevista com o eliminado do BBB 21

No papo que teve com Nego Di, a apresentadora contou que se assustou com a porcentagem de votos que o humorista recebeu na terceira berlinda da edição e perguntou como o artista estava se sentindo. Nego Di contou do choque e também das ameaças e xingamentos que vem recebendo desde que saiu do reality show.

Apesar de na internet ser esperado que a apresentadora fizesse perguntas ácidas e desse broncas no recém eliminado do BBB 21, não foi isso que aconteceu. Ana Maria Braga manteve uma postura gentil e tentou tranquilizar o gaúcho sobre o futuro quando a entrevista chegou ao fim: “agora eu queria te desejar do fundo do meu coração uma boa retomada à sua vida, junto com a sua família e a sua arte”.

A apresentadora continuou e buscou consolar o ex-brother do BBB 21: “as vezes quando a gente tá na vidraça, a gente acha que o mundo se resume nisso e que nunca vai passar. Eu já estive na vidraça algumas vezes nesses 30 anos de carreira, e posso te dizer que isso também passará. Espero que você seja muito feliz e que as pessoas sejam empáticas e generosas com você”.

Nego Di bateu recorde histórico

O humorista de Porto Alegre conseguiu um feito histórico, bater o recorde de rejeição do programa. Somando 98,76% dos votos no paredão que estava ao lado de Sarah e Fiuk, Nego Di deixou o BBB 21 superando os 95% de Aline, do Big Brother 5, e os 94, 26% de Patrícia Leitte no Big Brother Brasil de 2018.

