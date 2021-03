Queridômetro BBB21: veja os emojis recebidos hoje (4/3)

O clima na casa é outro depois da festa. Os brothers distribuíram apenas dois tipos de emojis entre eles no Queridômetro BBB21 hoje (4). Porém, Sarah, sem querer, deu um emoji errado para um de seus colegas de confinamento. Olha só o que aconteceu!

Como foi a distribuição de emojis no Queridômetro BBB21 hoje?

Os jogadores deram apenas ‘coração’ e ‘carinha feliz’ entre eles. Viih Tube, Juliette e João Luiz ocupam o posto de mais amados da casa, com 13 corações cada.

Caio, Camilla, Pocah, Sarah e Thais vem logo em seguida, com 12 corações. Quem mais recebeu carinhas felizes foram Carla Diaz, com 5, Arthur e Projota, ambos com 4.

Falando em coração, Sarah sem querer deu ‘carinha feliz’ para seu melhor amigo dentro do jogo, Gilberto. “Fala para o Gilberto que eu dei uma ‘carinha feliz’ para ele sem querer. Se não depois ele dá doideira”, disse a sister para Juliette, logo após sair do confessionário.

A advogada respondeu: “Eu vou deixar ele aí doidinho”. Aos risos, Sarah disse: “Ele vai achar que perdeu coração de ontem para hoje […] Errei logo no dele, vai me matar.”

Quem também comentou sobre o Queridômetro de hoje foi Thais. Em conversa com Fiuk na cozinha, a dentista afirmou que apenas uma pessoa deu ‘carinha feliz’ para ela: “Quem será?”, questionou. O ator e cantor disse que ele também já recebeu vários emojis felizes.

Thais continua dizendo que não acha que “ganharia só uma carinha”. O filho de Fábio Jr. diz que prefere não ficar olhando para o Queridômetro e a dentista responde: “Eu finjo que nem olho, mas eu olho”.

Confira abaixo o que cada jogador no Queridômetro BBB21 hoje (04/03):

O queridômetro é um forma dos brothers demonstrarem seus sentimentos em relação aos outros jogadores. No começo dessa semana, após a formação do paredão, não faltaram emojis de bombas, vômitos e cobras.

