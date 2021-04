Spoiler prova do líder BBB21: veja como será a disputa pela liderança

A décima primeira prova do líder do BBB21 será de habilidade. Durante o Plantão BBB exibido na tarde desta quinta-feira (8/4), Tiago Leifert, apresentador do Big Brother Brasil, deu spoiler da prova do líder de hoje. A liderança será disputada ao vivo em fases de mata-mata.

Spoiler prova do líder BBB21

Convocado por Ana Clara Lima, Tiago entregou que a prova do líder vai exigir habilidades dos brothers e sisters no BBB21. “Tem dez na casa, certo? A primeira fase dessa prova do líder vai ser um mata-mata em duelos. Como vai acontecer? A gente vai fazer uma sorteio, vai sair uma carinha. Fulano. Fulano, quem você desafia? Então se você fala ‘meu adversário direto, a pessoa que eu não quero que ganhe de jeito nenhum’ eu vou lá e desafio. A primeira fase é em duelos e eles vão escolher quem eles vão desafiar”, explicou.

Apesar de ter dado um spoiler da prova do líder BBB21, Leifert não revelou se a disputa será patrocinada por uma marca e nem se o novo líder vai ganhar um prêmio em dinheiro.

O que ganha o líder?

O líder da vez vai ganhar mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Isso porque, automaticamente fica imune e não pode ser votado na formação de paredão que acontece aos domingos. Veja outros benefícios que o líder do BBB21 tem.

Imunidade

Almoço do líder (para dois convidados)

Poder de indicar um concorrente ao paredão

Quarto exclusivo (com frigobar, banheiro individual, fotos da família)

Cinema do líder (para três convidados)

Poder de desempate – se houver empate nas votação, o líder é quem decide.

Prova do líder – Que horas começa o BBB hoje?

A prova do líder do BBB21 vai começar hoje a partir das 23h05 (horário de Brasília). A disputa pela liderança será apresentada por Tiago Leifert na Globo e vai marcar o início de mais um ciclo no reality show.

O que tem hoje, quinta-feira (8/4) no BBB21? Além da prova do líder, a edição de hoje também vai mostrar o resumo da festa da líder Viih Tub. A youtuber se despediu da liderança na casa mais vigiada do Brasil em um evento que teve o tema ‘festa infantil’. Ainda no episódio de hoje, a dinâmica da semana será revelada ao público.

